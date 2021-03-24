موعد مباراة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وكينيا، حيث يهتم الكثير من متابعي وعشاق كرة القدم بمباراة مصر وكينيا، ويأتي هذا اللقاء ضمن حساب الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، ويتصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب فرق المجموعة بثمان نقاط، وهو نفس رصيد جزر القمر ولكن فارق الأهداف لصالح أبناء حسام البدري، ويدفع البدري في هذه المباراة بالقوة الضاربة بالكامل، على أمل اقتناص الفوز وحصد نقاط المباراة، والعودة إلى القاهرة بفوز مهم في حجز بطاقة التأهل عن هذه المجموعة، وسوف يشارك في هذه المباراة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة مصر وكينيا

من المقرر أن تقام المباراة مساء غدٍ الخميس 25 مارس 2021، وذلك في تمام الساعة السادسة 18:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس والأردن، وفي تمام الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والمنامة والكويت، وفي تمام الساعة الثامنة 20:00 بتوقيت أبوظبي ومسقط، وفي تمام الساعة الخامسة 17:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يبدأ حسام البدري بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، محمد هاني، عبد الله جمعة.

خط الوسط المدافع:- محمد النني، طارق حامد.

خط الوسط المهاجم:- محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم:- مصطفى محمد.

ترتيب فرق مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

المركز الأول:- منتخب مصر برصيد ثماني نقاط وبفارق الأهداف عن جزر القمر.

المركز الثاني:- جزر القمر برصيد ثماني نقاط.

المركز الثالث:- برصيد ثلاث نقاط.

المركز الرابع:- توجو برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة مصر وكينيا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا في شمال أفريقيا والوطن العربي، وسوف تنقل المباراة على القنوات الآتية.