موعد مباراة سوريا والبحرين الودية اليوم والقنوات الناقلة مجانا bahrain sport

يستضيف استاد البحرين الوطني مباراة منتخب سورية الودية ضد المنتخب البحريني اليوم الخميس 25 مارس 2021 في استعدادات كلا المنتخبان لمواصلة مشوارهم في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، حيث يقع المنتخب البحريني في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات العراق، إيران، كمبوديا، وهونج كونج، وسيستضيف مباريات الجولات الثلاث المتبقية للمجموعة في التصفيات، بينما المنتخب السوري يتواجد في المجموعة الأولى بجوار منتخبات المالديف، غوام، الفلبين، والصين مستضيفة مباريات تلك المجموعة في الجولات الثلاث المتبقية، وسينطلق موعد مباراة سوريا والبحرين الودية اليوم في السابعة مساءا بتوقيت البحرين، السادسة بتوقيت دمشق.

المنتخب السوري في ضيافة المنتخب البحريني في مباراة ودية قوية يأمل فيها تحقيق أقصى استفادة فنية استعدادا لمواصلة مشواره في التصفيات التي لن يلعب بها هذه الجولة، وسيستكمل مشواره بها بملاقاة غوام في يونيو المقبل، حيث يتواجد نسور قاسيون في صدارة ترتيب مجموعتهم بالعلامة الكاملة، حيث خاضوا خمس مباريات في التصفيات تمكنوا من تحقيق الفوز فيها جميعا، ليجمع الفريق 15 نقطة يتواجد بها في صدارة الترتيب بفارق ثمانية نقاط عن كلا من الصين والفلبين التي لاقت سوريا في آخر مبارياتها الرسمية التي انتهت فوز سوريا بهدف دون رد سجله ورد السلامة، ولم يتحدد موقف المهاجم عمر السومة من المشاركة ضد البحرين بعد إصابته الأخيرة في تدريبات الفريق، وسيتحدد إمكانية مشاركته بناءا على نتيجة الفحوصات الطبية، بينما تأكد غياب كلا من أحمد الصالح، علاء الدالي، وعبد الله الشامي بسبب عدم تمكنهم من الانضمام نظرا للإجراءات الاحترازية من قبل الكويت.

منتخب البحرين لن يلعب في الجولة المقبلة في تصفيات آسيا أيضا، وستكون أولى مبارياته الرسمية القادمة في يونيو ضد كمبوديا في المجموعة التي يتصدر جدول ترتيبها المنتخب العراقي بفارق نقطتين عن البحرين المتواجد في المركز الثاني برصيد تسع نقاط تمكنت من جمعها من خوض خمس مباريات، حقق فيها انتصارين، وتعادلت في ثلاث مباريات، وسيلعب المنتخب مباراة ودية أخرى الأسبوع المقبل ضد الأردن، بينما سوريا ستلاقي إيران وديا.

موعد مباراة سوريا والبحرين الودية اليوم

6:00 توقيت سوريه، مصر، وفلسطين، ولبنان.

7:00 توقيت البحرين، مكة المكرمة، العراق، والكويت، وتركيا، وقطر.

8:00 توقيت عمان، والامارات.

4:00 توقيت جرينتش العالمي.

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