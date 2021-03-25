نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا اليوم مجانا على نايل سات بقيادة صلاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتوقع أن تكون قناة مكسبي ضمن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا اليوم مجانا على نايل سات في تصفيات أمم إفريقيا، وهناك الكثير من عشاق الساحرة المستديرة جماهير مصر والعرب ممكن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا اليوم على نايل سات، ويرحل المنتخب المصري ليكون ضيفاً ثقيلاً على المنتخب الكيني في واحدة من المباريات الهامة والكبيرة لحساب الجولة الخامسة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا اليوم نايل سات ، من خلال متابعة مستمرة لأهم وأخر أخبار المنتخب المصري لكرة القدم نشرت بعض المواقع الرياضية أن بعثة منتخب مصر الوطني لكرة القدم قد وصلت منذ ساعات اليوم الأربعاء للعاصمة نيروبي للاستعداد لمواجهة المنتخب الكيني يوم الخميس الموافق 25-3-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا.

وفي نفس السياق فقد أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني حسام البدري عن قائمة منتخب مصر لمواجهة كينيا اليوم، حيث تضمن تواجد واستدعاء 28 لاعباً وهم: محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر – محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف – أحمد أبو الفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور – ياسر إبراهيم -محمد ألنني- عمرو السولية – طارق حامد- حمدي فتحي- محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسى- مصطفى فتحي – محمد مجدى قفشه – مصطفى محمد – حسام حسن – أحمد ياسر ريان – ومحمد شريف.

تردد قناة مكسبي التي تذيع مباراة مصر وكينيا اليوم نايل سات

يتساءل الكثير من عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مصر وكينيا اليوم على النايل سات مجانا وهل تنقل قناة مكسبي ماتش مصر وكينيا اليوم مجانا على نايل سات، وهو الأمر الذي انتشر بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، فالجميع يرغب في معرفة هل ستكون قناة مكسبي ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة مصر اليوم مجانا على نايل سات.

واليكم تردد قناة مكسبي قناة ماتش مصر اليوم مجانا على نايل سات، والتي ن متوقع أن تكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا اليوم مجانا على نايل سات، حيث يُمكنكم استقبال التردد: 11595 – معدل الترميز: 27500 – الاستقطاب: رأسي، أو يُمكنكم استقبال التردد الأخر لقناة مكسبي المجانية الناقلة لماتش مصر اليوم كالتالي: 11411 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 27500 – معدل التصحيح 4/3.