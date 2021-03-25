موعد مباراة مصر وكينيا المرتقبة والقناة الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يشهد ملعب نيايو في دولة كينيا مباراة منتخب مصر وكينيا، حيث يحل منتخب مصر ضيف على منتخب كينيا اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام .
تقام المباراة المرتقبة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر .
حيث خاض المنتخب المصري 4 مباريات سابقة فاز في مباريتين و تعادل في اثنتين، ليصبح رصيده 8 نقاط و يحتل المركز الأول .
ترتيب المجموعة السابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
يحتل منتخب جزر القمر المركز الأول مناصفة مع منتخب مصر برصيد 8 نقاط .
ومنتخب كينيا صاحب الـ 3 نقاط يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة، و يأتي في نهاية المجموعة منتخب توجو برصيد نقطة واحدة .
وستذاع مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس حصريًا في الشرق الأوسط على قناة Bein Sports 4، و ذلك في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية .
تردد قناة bein sports 4 الناقلة لمباراة مصر وكينيا
يمكنك مشاهدة القناة على قمر نايل سات تردد 11548 أفقي، معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6، و على قمر سهيل سات تردد 11585 عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3، و على قمر يوتل سات 8 غرب تردد 11054 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3 .
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