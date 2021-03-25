انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وكينيا المرتقبة والقناة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يشهد ملعب نيايو في دولة كينيا مباراة منتخب مصر وكينيا، حيث يحل منتخب مصر ضيف على منتخب كينيا اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام .

تقام المباراة المرتقبة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر .

حيث خاض المنتخب المصري 4 مباريات سابقة فاز في مباريتين و تعادل في اثنتين، ليصبح رصيده 8 نقاط و يحتل المركز الأول .

ترتيب المجموعة السابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية

يحتل منتخب جزر القمر المركز الأول مناصفة مع منتخب مصر برصيد 8 نقاط .

ومنتخب كينيا صاحب الـ 3 نقاط يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة، و يأتي في نهاية المجموعة منتخب توجو برصيد نقطة واحدة .

وستذاع مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس حصريًا في الشرق الأوسط على قناة Bein Sports 4، و ذلك في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية .

تردد قناة bein sports 4 الناقلة لمباراة مصر وكينيا

يمكنك مشاهدة القناة على قمر نايل سات تردد 11548 أفقي، معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6، و على قمر سهيل سات تردد 11585 عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3، و على قمر يوتل سات 8 غرب تردد 11054 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3 .