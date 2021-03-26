مخلص مباراة مصر وكينيا | تأهل الفراعنة بالتعادل و تساؤلات عن الأداء

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت مباراة أمس بين منتخب مصر وكينيا بالتعادل بهدف واحد لمنتخب مصر مقابل هدف لمنتخب كينيا، وبذلك تأهل منتخب مصر ومنتخب جزر القمر عن المجموعة السابعة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية .

ملخص مباراة مصر وكينيا

حيث شهدت المباراة بعد دقائق من بدايتها تقدم منتخب مصر بهدف أحرزه لاعب المنتخب محمد مجدي قفشة، وحاول المنتخب الكيني بقيادة نجم الفريق ايلونجا بالهجوم لتحقيق التعادل، و زادوا الضغط على مرمى الشناوي حارس مرمى منتخب مصر المتألق حتى نهاية الشوط الأول .

ومع بداية الشوط الثاني استمر الضغط من المنتخب الكيني والدفاع من المنتخب المصري حتى الدقيقة 65 من عمر المباراة، عندما أحرز لاعب المنتخب الكيني عبد الله حسن هدف التعادل لصالح المنتخب الكيني .

وفي الدقيقة 73 تعرض اللاعب جهونستون مدافع منتخب كينيا للطرد عند حصوله على بطاقة حمراء من حكم اللقاء، و ذلك بعد ضربه للاعب المنتخب المصري مصطفى محمد في وجهه بدون كرة ، ليلعب المنتخب الكيني الوقت المتبقي من المباراة بـ 10 لاعبين فقط .

تأهل مصر إلي كأس الأمم الأفريقية

ومع انطلاق صافرة نهاية مباراة مصر وكينيا يتأهل الفراعنة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، و يخسر منتخب كينيا فرصته في التأهل .

حيث فاز منتخب مصر في مباراتين وتعادل في 3 مباريات تحت قيادة مدرب المنتخب حسام البدري مدرب النادي الأهلي سابقا، وجاءت نتائج المنتخب المصري في التصفيات جيده و حقق المطلوب بالتأهل، ولكن الأداء كان متواضعا و ليس بالكافي أو المرضي لجماهير الكرة في مصر .

ليظل هناك تساؤلات كثيرة حول ماهية أداء المنتخب وحظوظه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهل سينجح حسام البدري في تحقيق الفوز بالبطولة ليكمل مسيرة مدرب المنتخب الوطني حسن شحاتة أم لا؟