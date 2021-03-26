انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وجزر القمر والقناة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد تعادل المنتخب المصري مع المنتخب الكيني أصبح رصيده 9 نقاط ليظل محتفظ بالمركز الأول في المجموعة، ويضمن التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية .

و مع تعادل منتخب جزر القمر مع منتخب توجو سلبيا اصبح رصيد منتخب جزر القمر 9 نقاط أيضا، ليظل المركز الأول مناصفة بين منتخب مصر و منتخب جزر القمر، ويضمن منتخب جزر القمر التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية .

و يحل في المباراة القادمة في استاد القاهرة منتخب جزر القمر ضيف على منتخب مصر، لتكون المنافسة على من هو متصدر المجموعة وصاحب المركز الأول .

ويظل المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ليخسر فرصته في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويأتي منتخب توجو في نهاية المجموعة برصيد نقطتين فقط . (شاهد مخلص مباراة مصر وكينيا).

موعد مباراة مصر وجزر القمر

حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021، وتذاع في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر و 7 بتوقيت المملكة العربية السعودية .

وتذاع مباراة مصر وجزر القمر بشكل حصري في الشرق الأوسط على قناة bein sports 4 .

تردد قناة bein sports 4 الناقلة لمباراة مصر و جزر القمر

يمكنك مشاهدة القناة على قمر نايل سات تردد 11548 أفقي، معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6، و على قمر سهيل سات تردد 11585 عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3، و على قمر يوتل سات 8 غرب تردد 11054 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3 .