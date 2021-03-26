موعد مباراة السعودية وفلسطين القادمة والقنوات الناقلة مجانا ksa sports وترتيب المجموعة

يستضيف ستاد مدينة الملك سعود الرياضية مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة الرابعة الت يتواجد فيها أيضا منتخبات أوزباكستان، اليمن، وسنغافورة في نفس المجموعة التي تشهد منافسة قوية على المركز الأول المؤهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال بشكل مباشر وإلى نهائيات آسيا مباشرة، بينما صاحب المركز الثاني يتنافس مع سبع منتخبات أخرى في باقي المجموعات على التأهل، وسيقام موعد مباراة السعودية وفلسطين القادمة في السثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب السعودي مستضيف مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات يلاقي شقيقه المنتخب الفلسطيني على ملعبه في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، ومواصلة انتصاراته في التصفيات بعد الفوز الثمين الذي حققه في الجولة الماضية ضد منتخب أوزباكستان خارج ملعبه، حيث حقق الأخضر فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تقدم فيها أصحاب الأرض بهدف أول عادله سلمان الفرج للأخضر، قبل أن يتمكن أوزباكستان من تسجيل هدف ثاني، عادله سلمان الفرج من جديد، قبل أن يسجل زميله سالم الدوسري هدف قاتل للأخضر في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط هامة متواجدا في المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق هدف عن أوزباكستان متصدرة الترتيب، مع وجود أفضلية للأخضر بخوضه أربع مباريات فقط، مع خوض المنتخب الأوزبكي أربع مباريات فقط.

المنتخب السعودي يدخل مباراته ضد المنتخب الفلسطيني ممتلكا ثمانية نقاط في رصيده، تمكن من جمعها من خوض أربع مباريات تمكن فيها من تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في مثلهما، ولم يتلقى الخسارة فيها حتى الآن، بينما منتخب الفدائي متواجدا في المركز الخامس والأخير بجدول الترتيب برصيد أربع نقاط تمكن من جمعها من خوض خمس مباريات، تمكن فيها من تحقيق فوز وحيد، وتعادل في مباراة، وخسر ثلاث مباريات.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كاس العالم

موعد مباراة السعودية وفلسطين القادمة

الثلاثاء 30 مارس 2021.

7:30 توقيت فلسطين، ومصر.

8:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، والبحرين.

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