صرح السيد مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين بالمملكة العربية السعودية عن خطة ترشحه علي منصب رئيس نادي النصر السعودي وتأتي هذه الخطوة بدعم من الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز الداعم الأكبر لنادي النصر السعودي بالمملكة، وقد قال السيد مسي آل معمر في تغريده له عبر موقع تويتر أنه نزولاً عند رغبة الداعم الأول لنادي النصر السعودي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز ، وبناءً علي رغبة الأعضاء الذهبيين ، فقد قرر سعادته تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة مجلس إدارة نادي النصر السعودي، وقال مضيفاً أن خدمة الرياضة السعودية من خلال بوابة صرح شامخ وكبير مثل نادي النصر السعودي تمثل شرف كبير لسعادته، وهو ما تناقلته وكالات الأخبار تحت عنوان مسلي آل معمر يترشح لرئاسة نادي النصر.

التعريف بسعادة مسلي آل معمر المرشح لرئاسة نادي النصر

هو الرئيس السابق لرابطة دوري المحترفين السعودي قبل تقديمه للاستقالة من منصبه مؤخرا ليتمكن من الترشح لمقعد رئيس نادي النصر، وقد شغل منصب مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مع سعادة تركي آل الشيخ وذلك لشؤون الرياضة والتواصل الدولي من تاريخ السادس من فبراير عام 2020 ، ويعمل لدي قناة العربية التلفزيونية كمحلل للأخبار الرياضية منذ عام 2011 ، كما يعمل ككاتب لدي جريدة الشرق الأوسط الإخبارية منذ عام 2007 ، فضلا عن عمله سابقاً لدي صحيفة شمس في ذات التخصص، وجدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودية قد أقالت السيد صفوان السويكت من رئاسة نادي النصر السعودي وقررت حل مجلس إدارته وقامت بتكليف السيد عبدالله الدخيل بتسيير أمور النادي حتي تاريخ تواجد إدارة جديدة للنادي وهو ما فتحي الباب أمام مسلي آل معمر ليترشح لرئاسة نادي النصر بدعم من الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، ويأتي هذا الخبر السعيد لعشاق نادي النصر الكبير مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أحله الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

رئاسة نادي النصر السعودي

مسلي آل معمر يترشح لرئاسة نادي النصر ما هو إلا نتاج توافق آراء المحبين والمنتمين لنادي النصر السعودي والذي تم تأسيسه في تاريخ أكتوبر من العام 1955م ، ومنذ ذلك الحين توالي علي مقعد رئيس نادي النصر عدد أربعة عشر رئيساً كان آخرهم السيد صفوان السويكت ، بواقع تسع عشر مدة رئاسية بحيث توالي الأمير عبد الرحمن بن سعود منصب رئيس النادي لأربعه مدد كما تولي الأمير سلطان بن سعود منصب الرئاسة مرتين وكذلك الأمير فيصل بن عبد الرحمن لمرتين أيضاً، وتختار الجمعية العمومية لنادي النصر رئيسها الخامس عشر بتاريخ يوم الخميس المقبل علي أن يغلق باب التقدم لمنصب رئاسة النادي وعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية اليوم الجمعة الموافق 26 مارس 2021 .