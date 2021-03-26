نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة “المغرب × موريتانيا” في تصفيات كأس “أمم أفريقيا” اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه اليوم منتخب المغرب العربي منتخب موريتانيا ضمن تصفيات كأس “أُمم أبطال أفريقيا” لهذا اليوم الجمعة الموافق 26-3-2021، يُعتبر صراع في غاية الحماسة لأنه سيحدد مصير المنتخب المُتأهل للمجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس أبطال أُمم أفريقيا.

مباراة المغرب ضد موريتانيا اليوم

يحتل منتخب “موريتانيا” المرتبة الثانية ضمن المجموعة 5، حيث أنه يمتلك 5 نقاط في رصيده، وذلك لتعادله في مباراتين سابقتين، مع فوزه بمباراة واحدة مع خسارة في مباراة واحدة كذلك.

وكان ذلك حينما تمكن من التعادل مع منتخب المغرب بنتيجة سلبية صفر-صفر، في حين أنه قد تمكن من الفوز علي منتخب “أفريقيا الوسطي” بفارق اثنين (2-0)، بينما تمكن في المباراة الثالثة من التعادل مع المنتخب البوروندي (1-1)، في حين أنه قد خسر المباراة الرابعة من نفس المنتخب بفارق اثنين لتُصبح النتيجة “3-1”.

بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة 5، إذ أن رصيده 10 نقاط، لتمكنه من تحقيق الفوز في 3 مباريات، مع تعادل مباراة واحدة ضد موريتانيا، دون الخسارة في أي مباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة “المغرب × موريتانيا”

سيتم نقل مباراة المغرب ضد موريتانيا اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية. حيث يتم إذاعتها علي مجموعة قنوات Bein Sports 4 HD. من تعليق الكبير “محمد بركات”.

أما فيما يلي فننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد موريتانيا:

Bein Sports 4 HD

Bein Sports FR 2 HD

Bein Sports Connect

تردد قناة Bein Sports FR HD 2

القمر الصناعي: Astra 1b-1h

التردد: 11856

الاستقطاب: V (رأسي)

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

معدل الترميز:29700

تردد قناة Bein Sports 4 HD

القمر الصناعي: Eutelsat west

التردد: 11054

الاستقطاب: H (أفقي)

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

وفيما يلي تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات: