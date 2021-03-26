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عمر شويل - جدة نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا ومواعيد مباريات المنتخب السعودي؛ حيث إن هذا الموضوع هو ما سوف نتحدث عنه اليوم وننقل كافة المعلومات حوله من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني، حيث انطلقت فاعليات المباريات التابعة لتصفيات بطولة كاس العالم للموسم الجديد الذي سوف ينطلق لعام 2022م؛ كما أن التصفيات التابعة للبطولة تقام في الفترة الحالية وتضم الكثير من منتخبات العالم وعلي رأسهم المنتخب السعودي والمنتخب المصري في من منتخبات الوطن العربي؛ فهما يعدوا من أقوي المنتخبات التي تشارك الآن ولديهم قاعدة جماهيرية عملاقة تعد بالملايين في مختلف الوطن العربي، فتابعونا فيما يلي لمعرفة المزيد عن مباريات البطولة.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

تعتبر بطولة كأس العالم هي أهم وأكبر بطولة في العالم؛ حيث يأمل كل من يشارك بها أن يتوج بالفوز ويحصل علي الكأس واللقب في النهائي؛ كما انطلقت فاعليات البطولة للموسم الحالي 2021/2022م ويستعد له جميع الجماهير في جميع دول العالم العاشقين للساحرة المستديرة والراغبين في دعم منتخبهم والوقوف بجانبه وإرسال لهم الكثير من الأمل والتشجيع لكي يتمكنوا من مواصله المباريات وهم في روح معنوية مرتفعة.

مباريات تصفيات كاس العالم 2022 في السعودية

يشارك المنتخب السعودي في فاعليات التصفيات القائمة من بطولة كأس العالم 2022م؛ ويأتي في المركز الثاني من المجموعة التي ينتمي إليها، وتعتبر هذه المرة الثانية علي التوالي التي يشارك بها المنتخب السعودي في فاعليات بطولة كأس العالم؛ ولكن في الموسم الماضي خرج سريعاً من البطولة وحصد المركز الثالث، ويأمل اليوم كافة الجماهير المشجعة في المملكة العربية السُّعُودية أن يحصل المنتخب علي فرصة ثانية في الموسم الجديد والصعود إلي نهائي البطولة وخوض كافة المباريات القادمة بشجاعة وتحقيق الفوز بها.

ويقع المنتخب السعودي في مواجهة عدة منتخبات قوية في الفترة القادمة وسوف يخوض مباريات هامة للغاية سوف يتم إذاعتها من خلال قناة السعودية الرياضية؛ المباريات التي تمثلت في الآتي:

مباراة السُّعُودية ضد فلسطين: تأتي في تاريخ 30 من شهر مارس لعام 2021م الموافق يوم الثلاثاء.

مباراة السُّعُودية ضد سنغافورة: تأتي في تاريخ 7 من شهر يونيو لعام 2021م الموافق يوم الإثنين.

مباراة السُّعُودية ضد أوزيكستان: تأتي في تاريخ 15 من شهر يونيو لعام 2021م الموافق يوم الثلاثاء.

وبذلك نكون قد عرضنا كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بكافة المباريات التي سوف يقوم المنتخب السعودي بخوضها في الأشهر القادمة من تصفيات بطولة كاس العالم؛ والتي ينتظرها الجماهير في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية؛ وينتظرها أيضاً جميع من يحب كرة القدم في الوطن العربي لما سوف تشهده من أجواء مشتعلة و مليئة بالحماس والتشويق.