جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا جميع الفرق بالتفصيل

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عمر شويل - جدة جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا يُعد من أهم المعلومات التي تشغل الساحة الرياضية في وقتنا الحالي؛ وخصوصًا أن بطولة كأس العالم كانت ولا تزال هي أكبر بطولة كرة قدم على مستوى العالم كُلََّه حتى وقتنا هذا، ولذلك يتطلع الجميع إلى معرفة كل ما يخص تلك البطولة والتي تبدأ بمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كل قارة، وفيما يلي عرض جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا التي تضم المملكة العربية السُّعُودية وقطر وفلسطين والكويت إلى جانب عمان ودولة لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية وغيرهم.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يتنافس عدد كبير للغاية من الفرق الآسيوية بما فيها بعض البلدان العربية مثل المملكة العربية السُّعُودية وفلسطين وقطر والكويت إلى جانب المنتخبات الآسيوية الأخرى على اللحاق بركب المنتخبات العالمية والتمكن من المشركة في بطولة كأس العال المُقرر إقامتها في العام القادم 2022م والمقرر أن يتم استقباله على أرض دولة قطر.

ويُذكر أن بطولة كأس العالم القادمة هي البطولة النسخة رَقْم 22 من تاريخ إقامة البطولة ، ومن المقرر أن تنطلق أولى المباريات الفعلية الخاصة بالبطولة ذاتها في الفترة ما بين الحادي والعشرين من شهر نوفمبر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر من العام القادم أي الفترة ما بين (21-11-2022م) وحتى (18-12-2022م)، ومن المنتظر أن تنقلها بعض القنوات العربية مثل قناة قطر الرياضية وقناة السعودية الرياضية المفتوحة، وغيرهم.

ويُذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة يبلغ 32 منتخب بعد أن رفض الاتحاد الدَّوْليّ لكرة القدم الفكرة التي أطلقها البعض بزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة في كل موسم إلى 48 فِرْقَة، ومن المنتظر أن تشهد ساحات مباريات التصفيات منافسات شرسة بين الأندية والمنتخبات التي يتطلع كل منها جاهدًا إلى التأهل والوصول إلى حلم المشاركة في بطولة كأس العالم على حساب الخَصْم، ولقد جاء جَدول مُباريات تَصفيات كأس العالم 2022 آسيا على النحو الموضح في الصور التالية:

وتُجدر الإشارة إلى أن أقوى الفرق الآسيوية فيما يخص لُعْبَة كرة القدم هي منتخبات اليابان ومنتخب دولة كوريا، فيما تتطلع باقي المنتخبات من بطولة إلى أخرى إلى أن تثبت مكانتها الكُرَوِيّة في عالم كرة القدم التي تُعد هي معشوقة الجماهير في كل البلدان دون استثناء، والجميع الآن في انتظار معرفة ما سوف تسفر عنه تلك التصفيات ومن ثم معرفة أسماء الدول العربية التي سوف تتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة لعام 2022م.

وبعد انتهاء جميع مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢.٢٢ في كل القارات وتحديد الفرق المشاركة فعليا في البطولة ؛ سوف تبدأ البطولة حيث إنه من المقرر انطلاقها رسميا في شهري نوفمبر وديسمبر من العام القادم ٢.٢٢ فدغلى ارض دولة قطر ومن المنتظر أن تشهد هذه البطولة درجة كبيرة من التحدي والإثارة والمنافسة الشرسة بين جميع الفرق والمنتخبات المشاركة بها.

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