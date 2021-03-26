إصابة زياد الصحفي مدافع الاتحاد أثناء مشاركته في مباراة المنتخب السعودي الودية ضد المنتخب الكويتي

إصابة زياد الصحفي، أصيب لاعب الاتحاد المدافع زياد الصحفي أثناء مشاركته مع منتخب بلادة، في المباراة الودية الودية التي أقيمت بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، التي جمعت بينهم يوم الخميس الماضي على ملعب مرسول بارك، وذلك في إطار استعداد المنتخبين العربيين للتصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كاس العالم بقطر 2022 وكذلك كأس أمم أسيا 2023، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الدقيقة 68 وترك على أثرها الملعب، ودخل اللاعب عبد الإله العمري بدلاً منه، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاعب عقب خروجه من المباراة.

إصابة زياد الصحفي

تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للاعب، والتي بينت أن اللاعب قد تعرض إلى إصابة عباره عن شد عضلي خفيف ويمكن للاعب أن يلحق بالمباراة القادمة إذا رغب الجهاز الفني للمنتخب السعودي في ذلك بشكل طبيعي.

إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة القادمة

وفقاً لمراسل القناة السعودية الرياضية، فإن إصابة اللاعب عبارة عن شد خفيف يحتاج إلى فترة راحة بسيطة، وأن اللاعب يمكنه المشاركة في المباراة القادمة بشكل طبيعي إذا رأى الجهاز الفني للمنتخب السعودي مشاركته، وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيرة الكويتي في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين، في إطار استعداد الفريقين لتصفيات كاس العالم بقطر 2022، وبطولة أمم أسيا 2032.

حجم إصابة زياد الصحفي

وكان الإعلامي الرياضي الشهير علاء سعيد، قد أعلن عن بشرى سارة لجماهير وعشاق نادي الاتحاد خاصة بحجم إصابة نجمهم المفضل، وقال في تغريده له على مواقع التواصل الاجتماعي، ” تويتر”، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعب أثبتت أن إصابة لاعب الاتحاد إصابة خفيفة وأقل من المتوقع، وكانت جماهير الاتحاد قد عاشت ساعات من القلق عن حجم إصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب، إلا أن الأشعة والفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أثبتت أنها عبارة عن شد عضلي خفيف.