أخبار الأهلي السعودي وتصريحات أصابة احد لاعبي الفريق بفيروس كورونا

أخبار الأهلي السعودي وتصريحات أصابة لقد قام الفريق الأهلي بإلقاء تصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تويتر تخص الفريق حيث اعلن أصابة احد نجوم ولاعبي الفريق ليوبومير فيجسا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” وذلك سبب مشاكل كثيرة منها عدم قدرة الفريق واللاعب العودة إلي المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 26 مارس2021 تابع المقال لتتعرف عل المزيد من المعلومات التي تخص فريق الأهلي السعودي.

أخر أخبار النادي الأهلي السعودي :

الفيروس يقف عائق أمام عودة اللاعب إلي المملكة العربية السعودية

أخبار الأهلي السعودي وتصريحات أصابة أطلق فريق الأهلي السعودي أخبار تخص لاعبي الفريق عبر منصة تويتر منذ ساعات قليلة أن هناك لاعب تمت أصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19مما ترتب علية عدم سفره إلي المملكة العربية السعودية وهو اللاعب الصربي فيجسا حيث صرح النادي بان تم التأكد من حالة الإصابة بعد أجراء فحص وتحاليل وكان النتيجة أيحابيه وان ألاعب مصاب بالفعل والنادي يتمني له الشفاء العاجل وان يعود للعب مع الفريق مرة أخرة.

مباريات نادي الأهلي السعودي

لقد تراجع مستوي النادي الأهلي في المباريات وقد وصل إلي ترتيب المركز السابع في جداول كأس الدوري للأمير محمد بن سلمان، وقد توقف عن الفوز عند النقطة الخامسة والثلاثين من إجمالي اربعه وعشرين مباراة ، النجم فيجسا قد سبق له أن تغيب عن الراقي عندما تعرض لحالة الإصابة في ماتش الشباب بالدوري للأمير محمد بن سلمان عندما حدث ذلك ذهب إلي صربيا حتي يواصل خطة العلاج والتعافي من ذلك الإصابات وكان كل ذلك تحت علم النادي ، وفي الجولة الأربعة وعشرين للمباراة لكأس الدوري للأمير محمد بن سلمان الراقي تعرض لخسارة رباعية نظير هدف ضد الفريق المنافس له ، تم ملاحظة أن مستواة في الفترات الأخيرة كان سلبي جدا وان ذلك الأمر اغضب الجمهور منه، وفي ذلك الأحداث عاد فريق النادي الأهلي السعودي اليوم إلي جدة من اجل التدريب مجددا وكانت هذه التدريبات جماعية وكان هدف التدريبات من اجل الاستعداد للمنافسه أمام الرائد في تاريخ 8 من شهر أبريل القادم وهذه المنافسة ال25 من الجداول المتفق عليها في كاس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.