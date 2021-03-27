تأهل المغرب الى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021

تأهل المغرب الى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021تأهل المنتخب المغربي الى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد تعادل منافسيه في الجولة ما قبل الاخيرة من المجموعة الخامسة جمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي 2-2 يوم الجمعة، قبل مباراته ضد مضيفه الموريتاني في الامسية.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين الى النهائيات، إذ يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، مقابل 5 لكل من بوروندي (5 مباريات) وموريتانيا (4 مباريات) و4 نقاط لجمهورية إفريقيا الوسطى (5 مباريات).

وكان منتخب "أسود الأطلس" المتوج بلقب وحيد عام 1976 خرج من الدور ثمن النهائي في نسخة العام 2019 التي أقيمت في مصر أمام بنين بضربات الترجيح.

ولحق المنتخب المغربي بكل من الكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، والغابون وغامبيا (الرابعة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة).

ويمكن لمنتخبي كونغو (المجموعة التاسعة) وساحل العاج (المجموعة الـ11) أن يضمنا تأهلهما مساء اليوم في حال تفوقهما على السنغال والنيجر تواليًا.