إشهار فريق الدراجات الهوائية بنادي المصنعة

المصنعة ـ خليفة بن عبد الله الفارسي: وافق مجلس إدارة نادي المصنعة الرياضي على اشهار فريق المصنعة للدراجات الهوائية وقد أكد يوسف بن عبد الله السعدي أمين سر نادي المصنعة بأن مجلس ادارة النادي صادق في اجتماعه الثاني لهذا العام على اشهار فريق المصنعة للدراجات الهوائية وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به اعضاء الفريق للانتساب تحت مظلة النادي ، وعلى ضوء ذلك فقد تدارس المجلس الطلب من جميع الجوانب وحسب ما حددته اللائحة المنظمة لشؤون الفرق الاهلية بالنادي وعليه تمت الموافقة على اشهار الفريق واعتباره أحد الفرق الاهلية المنتسبة والتابعة للنادي كما تم تشكيل واعتماد مجلس ادارة الفريق .

يذكر أن الفريق يختص برياضة الدراجات الهوائية وسيسهم اشهار الفريق في استقطاب العديد من شباب الولاية المهتمين بهذه الرياضة كما يمثل رافدا مهما للنادي في هذه الرياضة لمشاركة النادي في المسابقات التي ينظمها الاتحاد للعماني للدراجات، خاصة وأن نادي المصنعة يعتبر أحد مؤسسي هذا الاتحاد ويتكون فريق الدراجات الهوائية بالمصنعة من 23 دراجا برئاسة حسن بن علي الزدجالي والذي اوضح بان الفريق يهدف الى صقل مهارات الدراجين الجدد بالولاية واشراكهم في المسابقات داخل الولاية وخارجها، حيث يمتلك الفريق نخبة من الدراجين والمدربين ووجه الشكر لمجلس ادارة نادي المصنعة على ترحيبهم الكامل لعمل الفريق تحت مظلة النادي .



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