قدامى لاعبي الخابورة يتفوق على فريق مخيليف بهدف

تعزيزا للعلاقات الرياضية والأخوية بين الفرق الرياضية بمحافظة شمال الباطنة، استقبل فريق مخيليف التابع لنادي صحم قدامى لاعبي نادي الخابورة وشارك الطرفان في لقاء استعراضي انتهى لصالح قدامي الخابورة بهدف وحيد أحرزه اللاعب عادل خميس الحوسني وشارك في المباراة عماد الحوسني وإسماعيل العجمي نجما المنتخب الوطني سابقا، من جانبه قدم سعادة سلطان بن حميد الحوسني رئيس نادي الخابورة الشكر لإدارة فريق مخيليف مشيدا بالتنظيم الجيد ومتمنيا استمرار تلك الفعاليات الرياضية .

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