الرشيدي يشارك في اجتماع الاتحاد الآسيوي للدراجات

شارك سيف بن سباع الرشيدي رئيس الاتحاد العماني للدراجات الهوائية في اجتماع الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية المنعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث بدأ الاجتماع بكلمة رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية الإماراتي أسامة الشعفار الذي رحب بالحضور والمشاركين في الاجتماع، تلى ذلك كلمة رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي سلط الضوء على البرامج والبطولات والأعمال التي قام بها الاتحاد خلال السنة المنصرمة ٢٠٢٠ في ظل وجود جائحة كورونا، حيث قام بزيارة ١٥٠ دولة في خمس قارات وذلك لدعم جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي في نشر رياضة الدراجات.

ثم تطرق إلى جائحة كورونا وما لها من تأثير على رياضة الدراجات بحيث تم إلغاء وتأجيل تنفيذ العديد من البطولات الدولية في الدول التي أعلنتها منظمة الصحة الدولية مناطق ينتشر فيها وباء كورونا، كما تطرق كذلك في كلمته إلى تعديلات في العديد من السياسات واللوائح التنظيمية لتطوير رياضة الدراجات الهوائية في العالم.

بعد ذلك تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن الاطلاع على التقريرين الإداري والمالي للموسم الرياضي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وتم اعتماد التقرير المالي من قبل المدقق الخارجي.

بعد ذلك تمت عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للاتحاد الآسيوي بعد انتهاء ولاية الإماراتي أسامة الشعار، وقد تنافس على منصب الرئيس كل من الرئيس الحالي والماليزي داتو امرجيت سينج، واسفرت الجولة الأولى من الانتخابات عن تعادل المرشحين بما نسبته ٥٠ ٪ لكل مرة مرشح بواقع ٢١ صوتا لكل منهما، وجاءت نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات مشابهة للجولة الأولى وتعادل المرشحان مرة أخرى، وتم اللجوء إلى عملية القرعة للفصل بينهما، وجاءت نتيجتها لصالح الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية الإماراتي أسامة الشعفار الذي فاز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات لغاية العام ٢٠٢٤.