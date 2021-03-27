في دوري كرة القدم النسائية بالصالات: صلالة وأهلي سداب والاتفاق تحافظ على صدارة مجموعاتها وتضع أقدامها في الدور الثاني

مرباط يكسب الاتحاد بعد انسحابه من المباراة وبهلاء يحتفل بأول فوز له في المنافسات

متابعة ـ زينب الزدجالية:

احتدمت المنافسة بين الفرق المشاركة في الجولتين الثالثة والرابعة في الأسبوع الثاني من دوري كرة القدم النسائية للصالات والتي تباينت فيها النتائج وتغيرت فيها ملامح الفرق الصاعدة للدور الثاني بعد ان شهدت الجولتان الأخيرتان فوز فرق وخسارة أخرى.

وشهدت الجولتان الثالثة والرابعة 16 مباراة وزعت على مختلف المجموعات بالمحافظات، وكانت لقاءات هامة، غيرت هوية بعض الفرق التي ستضع قدما لها في منافسات الدور الثاني من البطولة. وأسفرت نتائج المجموعة الأولى في الجولة الثالثة عن فوز فريق نادي صلالة على النصر بنتيجة 6/صفر وفي المباراة الثانية فازت لاعبات الاتحاد على مرباط بنتيجة 1/صفر بعد ان انسحب فريق نادي مرباط من المباراة لأسباب فنية.

وفي الجولة الرابعة وفي ذات المجموعة حافظت لاعبات نادي صلالة على تقدمهن والفوز على مرباط بنتيجة 2/1 وبذلك حجز نادي صلالة مقعده في الدور الثاني بعد ان حقق 12 نقطة متكاملة من 4 انتصارات.

وفي الجولة الثالثة جاءت نتائج المجموعة الثانية اعتيادية، حيث فازت لاعبات اهلي سداب على قريات بنتيجة 6/صفر وفي لقاء مسقط ونادي عمان فازت لاعبات مسقط على عمان بنتيجة 3/1، اما في الجولة الرابعة وفي المواجهة التي تجمع فريقي اهلي سداب وعمان، فازت لاعبات نادي اهلي سداب بنتيجة 6/2، وبذلك يحافظ نادي اهلي سداب على صدارة مجموعته ويصبح طرفا في الدور الثاني.

وفي المجموعة الثالثة وفي الجولة الثالثة، استمرت لاعبات نادي الاتفاق بالتقدم وتحقيق اهداف كثيرة، حيث فازت لاعبات الاتفاق على لاعبات الطليعة بنتيجة 13 /1 وفي المباراة الثانية حققت لاعبات نادي بهلاء فوزا على لاعبات نادي الكامل والوافي بنتيجة 4/صفر، وفي الجولة الرابعة فازت لاعبات نادي الاتفاق على بهلاء بنتيجة 14/صفر، كما فازت لاعبات الطليعة على الكامل والوافي بنتيجة 6/صفر لتحتفظ بذلك لاعبات الاتفاق بصدارة المجموعة ويصعدن الى الدور الثاني .

وفي المجموعة الرابعة، فازت لاعبات نادي النهضة على لاعبات نادي مصيره بنتيجة 8/صفر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة، اما في الجولة الرابعة فقد فاز نادي عبري على نادي مصيرة بنتيجة 9/صفر، وبذلك يخرج نادي مصيرة من الجولتين الثالثة والرابعة بدون رصيد اهداف.

وفي منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، فازت لاعبات الرستاق على لاعبات البشائر بنتيجة 6/صفر، الا ان لاعبات الرستاق حققن تعادلا إيجابيا في مباراتهن مع الخابورة بنتيجة 1/1 وذلك في الجولة الرابعة من المنافسات.

الغياب الذهني

بعد خسارة نادي البشائر في الجولة الثانية من دوري كرة قدم الصالات النسائية، لخصت خديجة القاسمية مدربة النادي اسباب الخسارة حيث قالت :ابرز الاسباب في خسارتنا هو غياب التركيز وضعف الحضور الذهني لدى بعض اللاعبات بالإضافة الى الحالة الصحية لدى اللاعبتين جيهان البلوشية وعائشة المعمرية اللاتي يمثلن عنصراً اساسيا في تشكيلة الفريق الا انهن بذلن ما في وسعهن ولكن جاءت النتيجة خلاف ما كان يتمنى الفريق، كما اوضحت بأن الفريق قد حقق افضلية في اللعب خلال اخر ربع ساعة من الشوط الثاني حيث كانت هنالك فرص عديدة للتسجيل الا انها لم تكلل بالنجاح، وقد شددت المدربة على اهمية زيادة الجرعات التدريبية في الفترة القادمة حيث ان الخسارة لا تعني نهاية الطريق وانما هنالك مباراتان قادمتان يسعى الفريق الى تحقيق الفوز خلالهما لحجز بطاقة التأهل للدور الثاني .

الاحتكاك ومستوى الأداء

من جانبها قالت جود الغزالية مدربة نادي بهلاء: انتهت الجولة الثالثة بتحقيق فوزنا الأول، حيث لاحظنا مع الاحتكاك وخوض مباريات عديدة بتحسن كبير في مستوى اللاعبات البدني،والذي جاءت نتائجه إيجابية على الفريق التي خرج منها بفوزه بنتيجة ٤ /صفر

كما ان التازم اللاعبات وإصرارهن على احراز اعلى النتائج لعب دورا كبيرا في رفع كفاءة الأداء ومن مستواهن المهاري.

واختتمت جود الغزالية مدربة نادي بهلاء حديثها قائلة:الدوري يمثل لنا فرصة تمكين عظيمة للنساء في مجال الرياضة، نسعد بهذا التشريف الذي يعكس اهتمام المجتمع العماني، حيث ذهلنا بالمستوى العالي في التنظيم والتحكيم والاجراءات الاحترازية ونتمنى استمراره في السنوات القادمة.