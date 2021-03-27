منتخبنا الوطني قدم شوطا جيدا أمام الأردن وفقد (الهوية) في التجربة (الهندية)

بعد عودته من المعسكر الخارجي في دبي

كتب ـ صالح البارحي: أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش معسكره التدريبي الخارجي الذي خاضه الأحمر الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي خلال الفترة من 11 وحتى 26 مارس الحالي ، حيث خاض مواجهتين دوليتين وديتين أمام الشقيق الأردني مساء السبت 20 مارس وانتهى اللقاء سلبيا، بينما أنهى مواجهته الثانية أمام المنتخب الهندي بالتعادل الإيجابي 1/1 مساء الخميس الماضي ، المعسكر جاء ضمن استعدادات الأحمر لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني في مجموعته خلف المنتخب القطري برصيد (12) نقطة مع تبقي ثلاث مباريات له أمام قطر وبنجلاديش وأفغانستان بإمكانها منح المنتخب صدارة المجموعة بشكل مباشر .

الجدير بالذكر ، أن التصفيات سيتم استكمالها شهر يونيو القادم بنظام التجمع بدولة قطر الشقيقة التي ستستضيف منافسات المجموعة هناك .

أداء متفاوت

المنتخب قدم في مباراتيه بالمعسكر أداء متفاوتا بشكل واضح ، لم يقدم الشكل المرضي الذي كان الجميع ينتظره بشغف بعد طول انتظار ، ناهيك عن عدم ثبات الاداء في المباراتين ، بل على العكس تماما وضحت عليه علامات الاستفهام في لقاء الهند الذي لم يقدم فيه أي شي يذكر باستثناء الاستسلام للرغبة الهندية في التعادل بالشوط الثاني .

الشوط الأول في لقاء الاردن ربما يكون مقنعا إلى درجة كبيرة لأسباب عديدة أولها أن نصف التشكيلة التي دخلت المباراة من الوجوه الجديدة التي لا تمتلك الخبرة الميدانية الكافية رفقة المنتخب الوطني وأعني هنا رباعي خط الدفاع أمجد الحارثي وجمعة الحبسي واحمد الخميسي وعبدالعزيز الغيلاني ، كما أن المدرب حاول البحث عن طريقة لعب جديدة قد تشفع للمنتخب في الوصول لأهدافه التي يرمي لها برانكو في المستقبل ، في هذا الشوط رأينا إيجابية في تحركات اللاعبين والرغبة في إظهار الذات بالنسبة للاعبين الجدد وهو ما أعطى شكلا جيدا على أقل تقدير للأحمر ، في الشوط الثاني ومع التغييرات تراجع عطاء المنتخب بشكل واضح ولم يواصل الظهور بذات النهج الذي كان عليه في شوط المباراة الأول إلا أنه في نهاية المطاف أنهى المباراة سلبية أمام الاردن الذي كان منقوصا أكثر من نصف التشكيلة الاساسية للنشامى .

في لقاء الهند ، لم يقدم المنتخب أي شيء يذكر في شوطي المباراة ، بل ظهر مفكك الخطوط مع اجتهادات لبعض اللاعبين لم تسفر عن أي جديد باستثناء ركلة الجزاء التي أهدرها عبدالعزيز المقبالي بغرابة شديدة وكأن تسديدته كانت في إحدى الحصص التدريبية ليس إلا ، فيما الهدف الوحيد الذي أحرزه منتخبنا جاء عبر كرة حائرة تهادت في شباك الهند بلا عنوان ، وفي الشوط الثاني فرض المنتخب الهندي أسلوبه وشدد الخناق على منتخبنا الذي ظهر بلا هوية ولا شكل نستطيع الحديث عنه كثيرا ، بل على العكس تماما تلقى هدف التعادل من خطأ دفاعي بسبب سوء التمركز وكاد الهند أن يخطف الفوز بالمباراة التي خرجت بلا فائدة تذكر على المستوى الفني للمنتخب على وجه العموم .

مرحلة قادمة

من باب أولى ، فإن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الكرواتي برانكو لديه من التقارير الفنية الكثير ليقدمها لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم فور خروجه من الحجر المؤسسي الذي يخضع له كافة أفراد البعثة حاليا ، حيث إن الوضع اصبح صعبا للغاية في ظل الظروف المحيطة بمسيرة الاحمر وتهيئته الكاملة للمرحلة الحاسمة من التصفيات ، فالوقت يسير سريعا ودورينا يشدد الخناق على رحلة العمل المتقن الذي ينبغي أن تسير عليه خطوات الاستعدادات ، فلا مجال للراحة بين جولة وأخرى وهذا أمر يعيق تجهيز اللاعبين بالشكل المثالي ، ناهيك عن مشاركة ناديي النصر والسيب في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي وبالتالي حمل إضافي على لاعبي الناديين المنتمين لقائمة المنتخب .

الجدير بالذكر ، أن الجهاز الفني لمنتخبنا يطمح وفق خطته المعدة سلفا بأن يحصل على معسكر أخير في شهر مايو استعدادا للتصفيات المزدوجة يلعب خلاله مباراتين وديتين يحدد من خلالهما معالم الفريق الأحمر الذي سيغادر للدوحة بقائمته الأخيرة التي يأمل من خلالها أن يحقق المبتغى في نهاية المطاف .