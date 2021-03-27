البرتغالي إدواردو ألميدا مدربا لصحار خلفا لبدر الميمني

يصل اليوم إلى مسقط

كتب ـ صالح البارحي:

اتفق مجلس إدارة نادي صحار برئاسة المهندس إبراهيم المقبالي (المهداوي) مع المدرب البرتغالي إدواردو فيليبي ألميدا ، وذلك لقيادة الفريق الكروي الاول بنادي صحار فيما تبقى من منافسات دوري الأضواء للموسم الكروي الحالي 2020/2021 ، جاء هذا التعاقد في أعقاب قرار فض الشراكة بين مجلس الادارة والمدرب السابق بدر الميمني بالتراضي ، ويسعى مجلس ادارة النادي من هذا التعاقد لتحقيق التوازن الذي يفتقده الفريق وإخراجه من المركز المتأخر الذي يحتله حاليا بعد أن جاءت النتائج بالشكل الذي لا يرضي الطموح الذي رسمه مجلس الادارة في بداية الموسم ، ويمتلك المدرب الرتغالي سيرة ذاتية جيدة بها خبرة لمدة (19) عاما درب خلالها عدة أندية في الرتغال والمجر ولاوس وتنزانيا وماليزيا وهونج كونج وتايلند وإندونيسيا حقق مع أغلب هذه الفرق نتائج مميزة ساهمت في بقائه ضمن دائرة الاهتمام بشكل متواصل ، المدرب يبلغ من العمر 43 عاما من مواليد لشبونة بالبرتغال .

الجدير بالذكر ، أن الفريق الكروي بنادي صحار يحتل المركز العاشر برصيد (8) نقاط وأصبح ضمن دائرة الفرق المهددة بالخطر بعد تراجع نتائجه وتعاقب مدربين على قيادته حتى الآن أولهم عبدالرزاق خيري مرورا بالمصري حمزة الجمل الذي وصل إلى البلاد بعد التعاقد معه إلا أنه لم يقد الفريق لأسباب يدركها الوسط الرياضي وأخيرا بدر الميمني الذي لم يكمل المشوار لأسباب مشتركة بين الطرفين .

وفي ذات السياق ،أوكل مجلس ادارة نادي صحار مهمة قيادة الفريق في مباراته القادمة بدوري الأضواء أمام صحم يوم الأحد القادم بمجمع صحار للكابتن خالد اللاهوري وعبدالله المقبالي الذي كان مساعدا مع المدرب السابق إلى حين وصول المدرب البرتغالي إلى مسقط صباح اليوم ليقود الفريق في المراحل المتبقية لدورينا .

اللاهوري مديرا فنيا

من جانب آخر ، قام مجلس إدارة نادي صحار مؤخرا بتعيين المدرب القدير خالد اللاهوري مديرا لجهاز الكرة بالنادي ، والذي سيتولى مسؤولية الاشراف على كافة الفرق الكروية بالنادي بمختلف فئاتها ، ويعد اللاهوري من الخبرات الكروية بالسلطنة نظير العديد من المناصب التي شغلها طيلة مشواره الرياضي سواء في المنتخبات الوطنية أو نادي صحار على وجه الخصوص وقبلها مشاركاته الشخصية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .