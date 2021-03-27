اليوم ..لجنة المسابقات باتحاد اليد تجرى تعديلا على توقيت مباريات دوري الدرجة الأولى بعد قرار الإغلاق الليلي

تجري اليوم الاحد لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد تعديلا على توقيت مباريات دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020/2021 بناء على قرارات اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارًا من اليوم الأحد حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل المقبل، وكانت لجنة المسابقات اعلنت جدول المعدل لمباريات الدوري الذي يستأنف من جديد يوم الثلاثاء القادم بعد توقف لمدة أسبوعين بعد قرار مجلس ادارة الاتحاد بتأجيل مباريات الدوري بسبب تعرض بعض لاعبي الفرق المشاركة للإصابة بفيروس كورونا كوفيد ـ 19 وذلك بهدف ضمان سلامة اللاعبين اثناء عودتهم لاستئناف مباريات الدوي والذي يشهد مشاركة 6 أندية وهي السيب ومجيس وعمان وصلالة ومسقط وأهلي سداب.

وسوف تقوم لجنة المسابقات بتعدل توقيت المباريات المحدد سابقا حتى لا يتعارض مع التوقيت المحدد لمنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا .

من جانب آخر تتسلم اليوم الأندية المشاركة بالدوري نتائج الفحوصات الطبية التي اجرتها لجميع أعضاء الفريق المتمثلين في الجهاز الفني والإداري واللاعبين والتي حددها الاتحاد قبل استئناف الدوري بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة حيث لايُسمح بمشاركة أي لاعب في المسابقة ما لم يقدم ناديه ما يثبت نتيجة فحص كورونا.الجدير بالذكر أن الاتحاد وقّع اتفاقية مع مستشفيات ومستوصفات بدر السماء لإجراء فحوصات كورونا لأندية دوري الدرجة الأولى.

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