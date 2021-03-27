الحرس يخطف لقب بطولة الفروسية الثلاثية بمزرعة الرحبة بمشاركة 25 خيلا

أسدل الاتحاد العماني للفروسية الستار عن أنشطته وفعالياته لهذا الموسم 2020/2021م من خلال اختتام آخر مسابقاته وهي مسابقة الفروسية الثلاثية، وشهدت المسابقة مشاركة 25 خيلا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة، واشتملت هذه الرياضة على مسابقات أدب الخيل وقفز الحواجز واختراق الضاحية والتي تقدر بمسافة 2 كيلو متر ويوجد بها بعض الموانع والحواجز الطبيعية كجذوع النخيل وغيرها وتم عقب انتهاء كل مسابقة تجميع نقاط الخيل المشاركة ليتم بعد ذلك رصد الناتج النهائي والذي يحدد مركز كل مشارك، حيث تأتي هذه المسابقة برعاية بنك نزوى وكلية الخليج، واقيمت المسابقة بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسبما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كوروناكوفيد ـ 19.

النتائج

شهدت المسابقة منافسة مثيرة خلال مسابقاتها الثلاث، حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس مازن بن فاضل الغافري على الشموخ من خيالة الحرس السلطاني العماني وجاء في المركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على دامس من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثالث الفارس راشد بن عامر المشايخي على فرات من وحدة شرطة الخيالة والمركز الرابع الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على بت بول من الخيالة السلطانية والمركز الخامس ايضا الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على الحاتم من الخيالة السلطانية.

في ختام المسابقة قام احمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد العماني للفروسية بتتويج الفائزين وتكريم الفرسان الحاصلين على المراكز الاولى.

الظفر باللقب

وأشار الفارس مازن بن فاضل الغافري الحاصل على المركز الاول الى ان هذه المسابقة تعد من الرياضات الاولمبية والتي تعتمد على الفارس والخيل معا في تخطي هذه المسابقات الثلاث التي يتم تجميع نقاطها ، ولله الحمد تمكنت من الظفر بلقب الختام وهي نتيجة طيبة وأسعدتني وتعتبر حافزا لي للوصول الى نتائج مشرفة خلال الموسم القادم باذن الله تعالى.