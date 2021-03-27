اتحاد الفروسية يكرم الخالدي والعبري للابتكار الدوائي واكتشاف التنوع الجيني للخيل العربية بالسلطنة

نظير جهودهم في الدراسات والبحوث العلمية

كرم الاتحاد العماني للفروسية كلا من الرائد الطبيب البيطري خالد بن عبيد الخالدي رئيس قسم الطب البيطري بوحدة خيالة شرطة الخيالة والدكتور محمد بن علي العبري مساعد عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس نظير جهودهما الكبيرة في الأبحاث والدراسات التي قاما بها في مجال الخيل والفروسية حيث قام بالتكريم نيابة عن مجلس إدارة اتحاد الفروسية السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني للفروسية بحضور احمد بن سيف العبري امين سر الاتحاد وخالد السيفي.

وتمثلت الدراسة التي قام بها الرائد طبيب خالد الخالدي في ابتكار مستحضر دوائي جديد لرفع خصوبة الخيل وعلاج نوع من أنواع العقم النسبي في الفصيلة الخيلية بالتعاون مع جامعة بوترا الماليزية والجامعة الوطنية بماليزيا والذي تم اثباته معمليا واكلينيكيا.

فيما قام الدكتور محمد العبري بدراسة بحثية حول التركيب والتنوع الجيني للخيول العربية بالسلطنة باستخدام مؤشرات النوكليوتيدا المفردة SNPs حيث تم انتخاب الخيول العربية عبر العصور لجمالها وكفاءتها في التحويل الغذائي وتأقلمها مع المناخ الحار وسعى البحث في المقام الأول للكشف عن التركيبة الجينية والتنوع الجيني في الخيول العربية العمانية بمقارنتها بالخيول العربية من خلفيات وراثية متنوعة، كما سعى أيضا لمعرفة اقرب سلالات (دماء) الخيول العربية لخيول الثوروبريد وقام الفريق بفك الشفرة الوراثية لسبعين الف موقع spn في الجينوم لعينة عشوائية تتكون من 63 خيلا عربية من السلطنة باستخدام شريحة وزعت العينة على مناطق مختلفة من السلطنة وتم مقارنتها مع الشفرة الوراثية لـ 12 خيلا عربيا من السعودية و27 خيلا عربيا فرنسيا و77 خيلا عربيا و11 مصريا و11 خيلا عربي بولندي و36 خيلا عربي اميركي.

وثمن خلال اللقاء السيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني للفروسية الجهود العلمية والبحثية الكبيرة التي قام بها كلاهما خلال الفترة الماضية والتي خرجت بنتائج جيدة وبحوث ستخدم دراسات أخرى قادمة وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في هذا المسعى الكبير الذي يعد نقلة نوعية جيدة للخيل بالسلطنة.

وقال رئيس الاتحاد العماني للفروسية: إن الدور الحكومي الكبير والمتمثل في الدعم من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للاختبارات العلمية والبحثية والخروج بنتائج ثقافية وفنية وغيرها في ظل الدمج الذي حدث بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ودعمها للمبادرات ودورها الفعال في المحافظة على السلالات وتثقيف ملاك الخيل والوصول الى الدراسة العلمية للخيل وهناك استفادة كبيرة من هذه الدراسات والبحوث في خدمة المهتمين من ملاك الخيل وهناك شريحة لديها اهتمام كبير في هذا الجانب وأدق التفاصيل المتعلقة بالخيل والجوانب الوراثية والسلالات وشهدت السلطنة خلال العشرين عاما الماضية جودة عالية في انتاج الخيل والذي سيكون له مردود جيد في فتح سوق نشط في عالم الخيل لتنوع السلالات وبدورنا في اتحاد الفروسية نقدم كل الدعم لمثل هذه المبادرات الطيبة ونقدم نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد كل الشكر والتقدير لهذه الجهود الطيبة متمنين لهم التوفيق في البحوث والدراسات القادمة.

وثمن الطبيب البيطري خالد الخالدي والدكتور محمد العبري الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العماني للفروسية بالاهتمام بهذا الجانب ونتائج الدراسات والبحوث والتي بدورها تخدم شريحة اكبر من المهتمين بالخيل وهذه الأبحاث ستخدم ملاك الخيل بشكل كبير وهي بداية جيدة في مثل هذه الأبحاث والنتائج التي خرجنا منها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة من أجل الوصول الى الأهداف المطلوبة والمرجوة وبتعاون الجميع سوف نحقق كل تلك الأهداف لصالح الخيل العماني ومستقبل التوليد في السلطنة سيكون له شأن كبير بفضل تعاون الجميع.