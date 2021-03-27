نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي سبورت الجديد 2021 القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية على النايل سات 2021، تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة مكسبي الرياضية Mksaby sport الناقلة للعديد من المباريات الرياضية المحلية والعالمية على القمر الصناعي المصري نايل سات، وتزايد عدد المتابعين لقناة مكسبي الرياضية في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تنقل المباريات الرياضية في العديد من المناسبات الدولية منها والمحلية، وربما أهم هذه المباريات هي مباريات دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي وبطولة كأس الأمم الأفريقية وبطولة أفريقيا للأندية وغيرها من البطولات التي يتابعها المشاهدين باستمرار خلال قناة مكسبي.

قناة مكسبي سبورت الرياضية Mksaby Sport 2021

وتعرض قناة مكسبي سبورت العديد من المباريات المشفرة بشكل مجاني تماماً، وذلك من خلال البث عبر القمر الصناعي نايل سات وهذا ما نال إعجاب متابعي القناة، حيث أنه من الصعب مشاهدة هذه المباريات بشكل مجاني وكان لابد من دفع اشتراك شهري أو سنوي لمتابعة المباريات مجاناً، لكن تمكنت قناة مكسبي سبورت Mksaby Sport أن تقدم المباريات مجاناً لمتابعيها مما جعلها واحدة من أشهر القنوات الرياضية في الفترة الأخيرة وجعل معدلات البحث عن تردد قناة مكسبي سبورت على محرك البحث الأشهر جوجل عالية جداً.

تحديث تردد قناة مكسبي سبورت 2021 الناقلة للمباريات الرياضية عبر نايل سات “Mksaby Sport”

ويمكن استقبال تردد قناة مكسبي سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البحث عنه في جهاز الاستقبال الخاص بك، وقد أعلنت قناة مكسبي أنه تم حديث تردد قناة مكسبي حتى يتمكن متابعي القناة من استقبالها بكل سهولة خلال قمري عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى حل جميع المشكلات الخاصة باستقبال القناة وتحسين الجودة لتقديم المباريات الرياضية بشكل أفضل وبجودة أعلى لمشاهدي قناة مكسبي سبورت، وجاءت إحداثيات تردد قناة مكسبي سبورت كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11411.

الاستقطاب: عمودى V.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

خطوات تنزيل قناة مكسبي على جهاز الاستقبال

ويمكن ضبط التردد بخطوات بسيطة قد تختلف من جهاز لأخر لكنها متشابهة في معظم أجهزة الاستقبال وهذه الخطوات هي:

الضغط على زر Menu بريموت التحم.

الدخول على تركيب أو Installation.

اختيار القمر الصناعي NileSat.

الدخول لقائمة الترددات.

إضافة تردد قناة مكسبي.

الضغط على بحث ثم حفظ التغيرات.

والجدير بالذكر أن قناة مكسبي لا تقوم بنقل جميع المباريات الرياضية بينما تقوم بنقل المباريات الهامة فقط وكذلك الحال في البطولات ولم تعلن قناة مكسبي حتى الآن أنها ستقوم بنقل مباريات تصفيات أمم أفريفيا والتي يتواجد بها المنتخب المصري.