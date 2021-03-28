البرتغال تتعادل مع صربيا 2-2

البرتغال تتعادل مع صربيا 2-2سقط المنتخب البرتغالى في فخ التعادل الإيجابى أمام نظيره الصربى، بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "راجكو ميتيتش"، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

سجل النجم المتألق دييجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزى، هدفى التقدم لصالح منتخب البرتغال ضد صربيا في الدقيقتين 11 و36 من زمن المباراة، وفى الشوط الثانى، سجل منتخب صربيا هدفين متتاليين عن طريق الثنائى: الكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60 من زمن المباراة.

تشكيل البرتغال ضد صربيا: حراسة المرمى: لوبيز / خط الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، سيدريك، فونتي / خط الوسط: برونو فيرنانديز، أوليفيرا، دانيلو / خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، دييجو جوتا، بيرناردو سيلفا.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب صربيا جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن المنتخب البرتغالى صاحب نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي منتخب لوكسمبرج ثالثا برصيد 3 نقاط بفوزه على أيرلندا بهدف دون مقابل.

وحملت مباراة الليلة رقم 1000 في المسيرة التدريبية الخاصة بـ فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالى.

(اليوم السابع)

