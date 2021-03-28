البرتغال تتعادل مع صربيا 2-2
سقط المنتخب البرتغالى في فخ التعادل الإيجابى أمام نظيره الصربى، بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "راجكو ميتيتش"، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
سجل النجم المتألق دييجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزى، هدفى التقدم لصالح منتخب البرتغال ضد صربيا في الدقيقتين 11 و36 من زمن المباراة، وفى الشوط الثانى، سجل منتخب صربيا هدفين متتاليين عن طريق الثنائى: الكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60 من زمن المباراة.
تشكيل البرتغال ضد صربيا: حراسة المرمى: لوبيز / خط الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، سيدريك، فونتي / خط الوسط: برونو فيرنانديز، أوليفيرا، دانيلو / خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، دييجو جوتا، بيرناردو سيلفا.
بهذه النتيجة، يتصدر منتخب صربيا جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن المنتخب البرتغالى صاحب نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي منتخب لوكسمبرج ثالثا برصيد 3 نقاط بفوزه على أيرلندا بهدف دون مقابل.
وحملت مباراة الليلة رقم 1000 في المسيرة التدريبية الخاصة بـ فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالى.
(اليوم السابع)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرتغال تتعادل مع صربيا 2-2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.