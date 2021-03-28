موعد مباراة السودان وجنوب أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة

مباراة مصيرية لصقور الجديان تقام على ملعب الهلال معقل المنتخب السوداني الساعي لتحقيق الفوز في المباراة، واقتناص ثلاث نقاط هامة يخطف بها بطاقة مؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، حيث تشهد المجموعة منافسة قوية بين كلا من غانا، جنوب أفريقيا، والسودان على المركزين الأول والثاني المؤهلين للكان، حيث يتواجد المنتخب الغاني في صدارة الترتيب برصيد عشر نقاط متساويا مع منتخب جنوب افريقيا في رصيد النقاط، وبفارق الأهداف للنجوم السوداء، ويليهم المنتخب السوداني في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، ويتواجد في المركز الأخير منتخب ساوتومي بدون نقاط، وتقام مباراة غانا وساوتومي في نفس موعد مباراة السودان وجنوب أفريقيا اليوم في السادسة مساءا بتوقيت الخرطوم.

منتخب السودان يستضيف منتخب الأولاد في مباراة قوية لا بديل فيها عن الفوز لصقور الجديان إذا ما أرادوا ضمان التأهل للكان بغض النظر عن نتيجة مباراة غانا ضد ساوتومي، ويدخل المنتخب السوداني المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق فوز هام خارج الديار ضد ساوتومي بهدفين دون رد في مباراة تمكن فيها محمد عبد الرحمن من تسجيل هدف أول للسودان في منتصف الشوط الأول، قبل أن يتمكن سيف تيري من تسجيل هدف ثاني بعد عشر دقائق من الشوط الثاني ليقتنص صقورد الجديان ثلاث نقاط هامة، ويأمل المنتخب السوداني في تحقيق فوز ضد جنوب أفريقيا يأخذ به الثأر من خسارته في مباراة الذهاب في الجولة الثانية خارج الديار بهدف دون رد.

المنتخب السوداني يمتلك حاليا تسع نقاط في رصيده بعد انتصاره ضد ساوتومي، حيث خاض خمس مباريات في التصفيات حتى الآن تمكن فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخسر مبارتين، بينما جنوب أفريقيا تتواجد في المركز الثاني برصيد عشر نقاط حققت فيها الفوز في ثلاث مباريات، وخسرت مباراة وحيدة، وتعادلت في مباراة وحيدة بالجولة الماضية ضد غانا بهدف لكل فريق.

ترتيب مجموعة السودان في تصفيات كاس الامم الأفريقية

موعد مباراة السودان وجنوب أفريقيا اليوم

6:00 توقيت السودان، ومصر، وفلسطين.

7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، قطر، والبحرين.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السودان ضد جنوب افريقيا