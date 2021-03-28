تغييرات كثيرة في صفوف أصفر الباطنة استعدادا لاستكمال الموسم

تلقت جماهير أصفر الباطنة عددا من القرارات المتسارعة الخاصة بالفريق الكروي الأول، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول المرحلة القادمة لمسيرة السويق في دوري الأضواء بعد أن تلقى خسارة ثقيلة في نهائي الكأس الغالية بنتيجة 1/5 أمام ظفار وهي المباراة التي كشفت الكثير من أوجه القصور التي يراها الجهاز الفني بقيادة العراقي حكيم شاكر متواجدة في الفريق، حيث جاءت هذه التغييرات لتشمل الجهازين الطبي والفني وعددا من اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين الأجانب الأربعة، وهو أمر قد يبدو للوسط الرياضي بالولاية مستغربا بشكل كبير نظرا للعطاءات التي قدمها اللاعبون في الفترة الماضية سواء المحترفين أو المحليين .

حيث غادر سالم الفارسي أخصائي العلاج الطبي بالنادي بعد فترة طويلة قضاها في خدمة الفريق، كما غادر رفيق دربه محمد البارحي أخصائي العلاج كذلك ، وتم الاستغناء عن خدمات كابتن الفريق العبد النوفلي وقبله أيمن البريكي وهما اثنان من أفضل اللاعبين المحليين بدورينا بصورة عامة وصفوف السويق بصورة خاصة ، كما تم الاستغناء عن خدمات المغربي مراد عزام مساعد المدرب والذي كان متواجدا ضمن الطاقم الفني السابق رفقة المدرب سالم سلطان ، وقد أوصى الجهاز الفني الحالي بقيادة العراقي حكيم شاكر بالاستغناء عن خدمات الرباعي المحترف وهم الغاني فيليب آكاه والكاميروني باتريك والبرازيلي باربوزا والنيجيري دانيال إيتور ، في حين تم التعاقد مع اللاعب سوادوجو من بوركينا فاسو في الارتكاز والروماني سيدورينكو في مركز الهجوم والالماني عادل في مركز صانع اللعب واللاعب جنابري في قلب الدفاع من ساحل العاج .

ومن باب أولى ، فإن مجلس ادارة نادي السويق وجماهير أصفر الباطنة ومحبيه ينتظرون الكثير من هذه التعاقدات في المرحلة القادمة من عمر الدوري، خاصة وأن السويق يحتل المركز الخامس برصيد (17) نقطة بعد نهاية الجولة العاشرة لدورينا .