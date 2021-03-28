فريق التضامن يتوج بكأس بطولة المركز الترفيهي السادسة لكرة القدم والعربي وصيفا

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

اختتمت بنادي البشائر منافسات بطولة المركز الترفيهي السادسة لكرة القدم بولاية منح التي شاركت فيها 6 فرق رياضية ( التضامن والنجم الساطع والعربي والنجوم والنسور والمحيول ) وذلك بتتويج فريق التضامن بكأس النسخة السادسة بعد فوزه في آخر مباريات الجولة الأخيرة على فريق المحيول بنتيجة 2 / صفر سجلهما عمر الجامودي ومصعب البوسعيدي رافعا رصيده للنقطة 13 بينما احتل العربي الوصافة إثر فوزه على فريق النجوم بهدفين دون مقابل سجلهما محمد التوبي وسمير التوبي رافعا رصيده للنقطة 11 واحتل النجوم المركز الثالث برصيد 7 نقاط والمحيول المركز الرابع ، بينما احتل النجم الساطع المركز الخامس، بعد فوزه على النسور بهدفين لهدف .

رعى حفل الختام خلفان بن سالم العزري مدير المركز الترفيهي بولاية منح وتضمن كلمة المركز ألقاها علي التوبي، كما تم تكريم الجهات المشاركة واللجان والحكام وتكريم الفرق الفائزة بالبطولة ، كما تم تكريم لاعب النجم الساطع طلال بن عبدالله البوسعيدي بجائزة هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف بينما حصل حارس التضامن محمد الصقري على جائزة أفضل حارس وحصل إداري النسور بدر بن سعيد السليماني على جائزة أفضل اداري وفاز فريق النجم الساطع بجائزة الفريق المثالي .

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