رابطة الدوري العماني تؤجل مباريات الجولتين 11 و 12 لدوري الأضواء لإشعار آخر

قررت رابطة الدوري العماني تأجيل مباريات الجولتين الحادية عشةر والثانية عشرة لدوري الأضواء ، والتي كان مقررا إقامتهما يومي 4 و 8 أبريل القادم ، وذلك عطفا على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) الخاص بالاغلاق الليلي ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجر اليومي التالي اعتبارا من مساء أمس وحتى الثامن من أبريل ، وستقوم الرابطة بتحديد موعد مباريات الجولتين لاحقا وفق المستجدات التي ستطرأ في الأيام القادمة .

كما قررت تأجيل مباريات الأسبوع الرابع من المجموعة الأولى والأسبوع السادس من المجموعة الثانية بدوري الدرجة الأولى والتي كان مقررا إقامتها يومي 1 و 2 إبريل ، وسيتم تحديد الموعد الجديد وفق المستجدات القادمة .

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