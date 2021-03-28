عُمان للإبحار تكمل استعداداتها لانطلاق التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية بالمصنعة بمشاركة آسيوية وأفريقية

- فريقنا الأولمبي يرفع وتيرة جاهزيته لتحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2021

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أكملت عُمان للإبحار كافة تحضيراتها واستعداداتها المكثفة لانطلاق التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2021 بطوكيو تحت مُسمّى”بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي” والتي تستضيفها السلطنة في المدينة الرياضية بالمصنعة خلال الفترة من 1 وحتى 8 ابريل القادم .

وهذه التصفيات القارية الأولمبية تقام للمرة الأولى في السلطنة على مستوى قارتي آسيا وأفريقيا بمشاركة 100 بحّار من أكثر من 16 دولة وبمشاركة الفريق الأولمبي لفئة قوارب 49 الأولمبية الذي يسعى الى تحقيق حلم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 اغسطس القادمين في العاصمة اليابانية طوكيو .

وسوف يتنافس البحارة المشاركون في التصفيات في خمس فئات من القوارب وهي الليزر، الليزر راديال، 49، 49 أف إكس، آر أس:إكس .

وتأتي استضافة السلطنة لهذه التصفيات بعد تأجيل موعدها عدة مرات نظراً لظروف جائحة كورونا، حيث اختار الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي السلطنة لتكون وجهة الاستضافة بناء على ما تتمتّع به السلطنة من مقومات للتنظيم بمقاييس عالمية، علاوة على رصيد الخبرة التي اكتسبتها عُمان للإبحارفي استضافة البطولات البحرية القارية والدولية في السنوات الماضية ما عزز من مكانة السلطنة في خارطة الإبحار دولياً.

ويخضع المشاركون في التصفيات لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بسلامتهم، كما سيتم اعتبار مكان إقامة الحدث منطقة حجر صحي بدءا من وصولهم وحتى إسدال الستار عن الحدث.

وأعرب راشد بن إبراهيم الكندي مدير عام الإبحار الشراعي بعُمان للإبحار عن جاهزية فرق العمل للاستضافة وقال: “فخورون جداً بحصولنا على ملف الاستضافة والذي لم يتأت إلا بفضل الله ثم الجهود التي بذلتها المؤسسة للنهوض برياضة الإبحار الشراعي ورفع مكانتها المرموقة التي تحظى بها في أوساط مجتمع الإبحارالدولي”.

وأضاف الكندي : “تمتلك السلطنة المقومات الكفيلة بتنظيم الحدث بكفاءة عالية وجاهزية الفريق الأولمبي الوطني عالية لتقديم كل ما لديه من مهارات في البطولة”.

جاهزية المرافق

سيخوض البحّارة منافسات البطولة بمنتجع ميلينيوم المصنعة لما يوفّره من مرافق وخدمات للمشاركين والمنظمين منها المرسى الذي يتسع لـ400 قارب شراعي ومرافق مخصصة لصيانة القوارب ومرافق التدريب.

طموحات أولمبية

سيمثل السلطنة في التصفيات الفريق الأولمبي لفئة قوارب 49 الأولمبية والذي تفصله خطوة واحدة عن التأهل للأولمبياد لتكون المرة الأولى في رياضة الإبحار الشراعي العماني، ويتكون الفريق من البحّار مصعب الهادي وليد الكندي، عبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني، بالإضافة إلى مشاركة فريق التزلج بالألواح الشراعية المكون من البحّار عبدالمجيد الحضرمي وفيصل القطيطي والمختار المجيني بإشراف المدرب سلطان البلوشي.

تواصلت جهود عُمان للإبحار لرفع مستويات طواقم الإبحار الشراعي من أجل الحصول على مقعد أولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باليابان والفوز بميدالية باسم السلطنة.

وجاء اختيار بحّارة المنتخب الوطني للإبحار الشراعي للمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد باستخدام نظام التصنيف والقياس الذي يعتمد على نتائج منافسات الإبحار التي تقام عادة خلال العام، حيث تلقى البحّارة تدريباتهم بإشراف مجموعة من المدربين المحترفين وأصحاب الخبرات.

خلال الفترة الماضية شارك بحّارة منتخب السلطنة الأولمبيون في عدة بطولات ومعسكرات خارجية قبل قرار توقف التصفيات حيث كانت آخر مشاركة لهم في بطولة العالم لقوارب 49 الشراعية والتي أقيمت بنادي اليخوت الملكية بمدينة جيلونج الأسترالية بمشاركة 78 فريقاً يمثلون 27 دولة من مختلف دول العام، حيث اسفرت مشاركة الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بالتأهل بنجاح للتصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو باليابان جاء هذا التأهل في أستراليا بحصول الثنائي السّاعي للأولمبيادعلى مراكز متقدمة ضمن المقاعد الآسيوية في البطولة وسط منافسة شديدة احتدمت بين بقية الدول الآسيوية على رأسها هونج كونج وتايلند، وبعد دورة الألعاب الأولمبية في اليابان سيعود الفريق بآمال وطموحات عالية من أجل خوض منافسات بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا 2021 بالمدينة الرياضية بالمصنعة، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 400 من البحّارة المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 16 – 21 نوفمبر من العام 2021. حيث تُعد البطولة بمثابة المحطة الأولى في الرحلة نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.