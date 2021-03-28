نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاهلي يحسم صفقة حمدو الهوني مقابل 2 مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنهى مسؤولي النادي الأهلي الاتفاق مع مهاجم الترجي التونسي وجناحه حمدي الهوني, من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثناء الانتقالات الصيفية، وذلك بعدما وافق المدير الفني الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني, للتعاقد مع اللاعب في بداية الموسم المقبل لدعم الخطوط الهجومية بالقلعة الحمراء.

منح بيتسو موسيماني الضوء الأخضر للتعاقد مع الهوني, بعد مشاهدته على بعض الفيديوهات للاعب, بالإضافة إلى تألقه أمام نادي الزمالك أثناء مواجهة الفريقين, حيث صنع ألاعب الليبي حمدو الهوني هدفا في المباراة التي أقيمت بتونس بالجاولة الثالثة، وسجل هدف الفوز الوحيد للفريق التونسي بمباراة الجولة الرابعة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه “الماتش” المذاع على قناة “صدى البلد”، “أن الأهلي حسم اتفاقه مع حمدو الهوني على كافة تفاصيل التعاقد تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل, ورحب ألاعب بارتداء قميص النادي الأهلي الموسم المقبل”.

وأستكمل حتحوت حديثه: تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد والشرط الجزائي، ومدة العقد وما سيحصل عليه من مستحقات مالية، ومن المنتظر قيام مسؤولي النادي الأهلي بالتفاوض مع إدارة نادي الترجي التونسي لحسم الانتقال بشكل رسمي والحصول على خدمات اللاعب.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي حسم صفقة الأهلي المنتظرة, حيث تم تقديم عرضًا لشراء ألاعب من نادي الترجي مقابل 2 مليون دولار ما يعادل أكثر من 31 مليون جنيه مصري, من أجل الحصول على خدمات الهوني.

الجدير بالذكر أن وكيل حمدو الهوني قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام، بوجود شرطًاًّ جزائي مقدر ب 3. 5 مليون دولار في عقده مع الترجي التونسي المستمر لمدة ثلاث سنوات.

وشهد الموسم الجاري مشاركة اللاعب حمدي الهوني في 14 مباراة مع فريق الترجي التونسي، مقسمة إلى 9 مباريات في الدوري التونسي للمحترفين، و 5مباريات في دوري أبطال إفريقيا. استطاع الهوني إحراز 3 أهداف للفريق، منها هدفان في الدوري التونسي، وهدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الزمالك، بالإضافة إلى صناعة هدفين للفريق.