ستيفاني الفرنسية أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال

أمستردام ـ رويترز :حققت الفرنسية ستيفاني فرابار انجازا جديدا أمس الاول عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام وانتهت بفوزأصحاب الأرض بهدفين دون رد.وأحرز ستيفن برخيس ولوك دي يونج هدفي هولندا التي أهدرت عدداكبيرا من الفرص على مدار الشوطين ليعوض المنتخب الهولندي خسارتهالمفاجئة في مباراته الأولى 4-2 أمام تركيا.

وفي ديسمبر الماضي أصبحت فرابار أول سيدة تتولي إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال والتي فاز فيها يوفنتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف الأوكراني 3-صفر في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابار إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في 2019 كما أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة في نفس العام.



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