فريق شبـــاب إزكي يتصدر البطولة الرباعية لكرة القدم بإزكي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

اعتلى فريق شباب إزكي صدارة ترتيب البطولة الرباعية لكرة القدم بولاية إزكي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في الجولتين الثالثة والرابعة، وقد شهدت الجولة الثالثة غزارة أهداف، حيث فاز فريق شباب إزكي على فريق إزكي جرنان بنتيجة هدفين دون رد فيما تعادل فريقا العين وزكيت بنتيجة 3 أهداف لكل منهما ، أما الجولة الرابعة فقد عاد فريق إزكي جرنان مجددا للمنافسة وطي صفحة الخسارة في الجولة الماضية، حيث فاز على فريق العين بهدف يتيم ليصل إلى النقطة السابعة وبنفس النتيجة واصل فريق شباب إزكي عزف نغمة الانتصارات ورفع رصيده إلى النقطة العاشرة ، كما اعتلى مهاجم فريق شباب إزكي سليمان الدرمكي صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف .

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