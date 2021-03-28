اللجنة الفنية بنادي السويق تفقد خدمات خالد النعيمي

بعد أن قدم استقالته …

قدّم خالد بن جاسم النعيمي نجم منتخبنا الوطني ونادي السويق سابقا وعضو اللجنة الفنية بالنادي استقالته طالبا إعفاءه من الاستمرار في اللجنة التي يترأسها يونس عيد السعدي ، وذلك بعد صدور عدد من القرارات الخاصة بالاستغناء عن عدد من أعضاء الجهازين الطبي والفني واللاعبين منهم المحترفون والأجانب ، ويعد خروج النعيمي من اللجنة وهو أحد الاعضاء الفاعلين فيها طيلة الفترة الماضية خسارة كبيرة نظرا للخبرة التي يمتلكها رفقة زملائه أعضاء اللجنة والذين يمثلون خيرة لاعبي السويق في التسعينات على وجه الخصوص، ومن باب أولى فإن المحاولات لا زالت قائمة مع النعيمي من أجل العدول عن الاستقالة والبقاء رفقة المجموعة خدمة لمسيرة السويق في المرحلة القادمة .

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