قدّم مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم دعوة عاجلة لرؤساء الأندية المنتمية له، وذلك في أعقاب قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الخاص بالإغلاق الليلي ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباح اليوم التالي ، وذلك اعتبارا من يوم أمس وحتى يوم الخميس الموافق 8 أبريل القادم ، حيث سيعقد الاجتماع برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي بقاعة المؤتمرات باستاد السيب عند الساعة الحادية عشرة صباح الغد ، وسيتم مناقشة موضوع النشاط المحلي في الفترة القادمة وفق القرار المشار إليه أعلاه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا … اجتماع مشترك بين اتحاد القدم والأندية لمناقشة النشاط المحلي في الفترة القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.