موعد مباراة العراق وأوزبكستان الودية اليوم والقنوات الناقلة مجانا نايل سات

يستضيف ملعب بونيودكو بأوزباكستان اليوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 توقيت لعبة العراق الودية اليوم أمام المنتخب الأوزبكي في استعداد كلا المنتخبان لمواصلة مبارياتهم في تصفيات قارة آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وبطولة كأس آسيا الصين 2023، حيث سيغيب كلا الفريقان عن الجولة الحالية في التصفيات التي تقام هذا الأسبوع في ظل تواجد خمس منتخبات في كل مجموعة مما يؤدي لعدم خوض منتخب من كل مجموعة مباراة في كل جولة بالتبادل، وسيستكمل أسود الرافدين مبارياتهم الرسمية في يونيو المقبل حين يلاقي كمبوديا، وسينطلق موعد مباراة العراق وأوزبكستان الودية اليوم في الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

المنتخب العراقي يلاقي المنتخب الأوزبكي في مباراة ودية قوية يأمل فيها أسود الرافدين تحقيق أقصى استفادة فنية من المباراة، قبل العودة لخوض المبارياتا لرسمية في يونيو المقبل في التصفيات الأسيوية التي يشارك فيها أسود الرافدين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات إيران، كمبوديا، البحرين، وهونج كونج، متواجدا في صدارة الترتيب بجدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المنتخب البحريني، وفارق خمس نقاط عن المنتخب الإيراني صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراة أقل من كلا من العراق والبحرين، حيث خاضت العراق خمس مباريات حققت فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلت في مبارتين، ولم تتلقى الخسارة لتتمكن من جمع 11 نقطة، بينما جمعت البحرين تسع نقاط من خوض خمس مباريات، وجمعت إيران ست نقاط من خوض أربع مباريات.

المنتخب الأوزبكي يواصل هو الآخر تحضيراته ومبارياته الودية لاستكمال منافساته الرسمية في التصفيات المتواجد فيها بمجموعة قوية أيضا بجوار منتخبات السعودية، فلسطين، سنغافورة، واليمن، حيث يتواجد المنتخب الاوزبكي في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن المنتخب السعودي المتواجد في المركز الثاني، والذي سيخوض غدا مباراة في نفس المجموعة ضد المنتخب الفلسطيني ليعادل عدد مباريات أوزباكستان التي خاضت مؤخرا مباراة ودية قوية ضد منتخب غانا، وتمكنت من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة العراق وأوزبكستان الودية اليوم

4:00 توقيت بغداد، فنلندا، مكة المكرمة، تركيا، وقطر.

3:00 توقيت مصر، فلسطين، والسويد.

5:00 توقيتم عمان، والامارات.

14:00 توقيت جرينتش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق واوزباكستان