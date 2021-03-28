موعد مباراة الكويت ولبنان الودية اليوم والقنوات الناقلة مجانا عبر تردد ktv sport

يستضيف ملعب الشرطة بدبي مباراة المنتخب اللبناني الودية ضد المنتخب الكويتي اليوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 في مباراة قوية يأمل فيها كلا المنتتخبان تحقيق الفوز في إطار استعداداتهم لمواصلة منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم، وكأس آسيا، حيث حقق كلا من الكويت ولبنان نتائج مميزة في التصفيات حتى الآن يأملا في مواصلتها من أجل حجز مقعد مؤهل إلى التصفيات النهائية لقارة آسيا لمونديال قطر 2022، وحجز مقعد مباشر إلى بطولة كأس آسيا دون خوض تصفيات أخرى لبلوغ البطولة، وسينطلق موعد مباراة الكويت ولبنان الودية اليوم في الخامسة إلا ربع مساءا بتوقيت بيروت، السادسة إلا ربع مساءا بتوقيت الكويت.

المنتخب الكويتي يواصل تحضيراته بخوض مباراة ودية قوية أمام شقيقه اللبناني يأمل فيها تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن ذلك المسار في مباراياته الثلاث الودية الأخيرة التي خاضها، والتي شهدت خسارته أمام منتخب فلسطين بهدف دون رد، ثم الخسارة أمام المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله عيد الرشيدي، وأخيرا الخسارة منذ أيام قليلة أمام المنتخب السعودي على ملعبه مرسول بارك بهدف دون رد، بينما آخر انتصارات الأزرق كانت في المباراة الرسمية الأخيرة التي خاضها في التصفيات، حين خرج لملاقاة النيبال وحقق انتصار ثمين بهدف دون رد سجله بدر المطوع ليقتنص للأزرق ثلاث نقاط هامة رفعت رصيده إلى عشر نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حقق فيها ثلاث انتصارات، وتعادل في مباراة، وخسر مثلها متواجدا في المركز الثاني بفارق نقطتين عن استراليا المتصدرة، وبفارق الأهداف عن الأردن صاحبة المركز الثالث.

المنتخب اللبناني خاض منذ أيام قليلة مباراة ودية قوية أمام شقيقه المنتخب الأردني انتهت بفوز النشامى بهدف دون رد عن طريق موسى التعمري، لتواصل لبنان الابتعاد عن الانتصارات بعد أن تعادلت في آخر جولتين في التصفيات أمام كلا من كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية سلبيا على الترتيب ليصل رصيده إلى ثمانية نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن تركمنستان المتصدرة، وبفارق نقطة عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني، وكوريا الشمالية صاحبة المركز الرابع.

موعد مباراة الكويت ولبنان الودية اليوم

4:45 توقيت لبنان.

5:45 توقيت الكويت، ومكة المكرمة.

6:45 توقيت الإمارات، وعمان.

2:45 توقيت جرينتش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة لبنان والكويت