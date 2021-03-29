ألمانيا تعبر رومانيا بهدف جنابري وإيطاليا تسقط بلغاريا

ألمانيا تعبر رومانيا بهدف جنابري وإيطاليا تسقط بلغارياحقق المنتخب الألماني فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه المنتخب الروماني، بهدف دون رد، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات المجموعة العاشرة التي تضم إلى جوارهما منتخبات أيسلندا وأرمينيا ومقدونيا الشمالية وليشتنشتاين، والتي أقيمت على ملعب أرينا ناشيونال.

وسجّل الجناح سيرجي جنابري هدف الماكينات الألمانية الوحيد في الدقيقة 16 من زمن المباراة، من صناعة زميله كاي هافيرتز.

وكان المنتخب الألماني قد حقق الفوز على نظيره أيسلندا بثلاثية نظيفة، في افتتاح مبارياته بالتصفيات،بينما انتصر منتخب رومانيا في الجولة الافتتاحية على مقدونيا الشمالية بثلاث أهداف مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة تصدر المنتخب الألماني جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد رومانيا عند 3 نقاط فقط في وصافة الترتيب.

وفي سياق متصل، نجح المنتخب الإيطالي في تجاوز عقبة نظيره المنتخب البلغاري، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم معهما ليتوانيا وإيرلندا الشمالية وسويسرا.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من الفريق الأتزوري، وسجّل المهاجم بيلوتي هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وأضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثاني لصالح المنتخب الإيطالي في الدقيقة 83 من أحداث اللقاء، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، عقب تمريرة من زميله لورينزو إنسيني.

(وكالات)

