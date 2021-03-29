موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ماتش المنتخب المصري ضد منتخب جزر القمر اليوم الثلاثاء 29 مارس 2021 في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ضمن كلا المنتخبان التأهل رسميا إلى البطولة من الجولة الماضية بدون النظر لنتيجة مباراتهم اليوم بعد أن رفعا فارق النقاط مع اقرب منافسيهم منتخب كينيا إلى خمس نقاط قبل مباراة وحيدة من نهاية التصفيات ليضمان التواجد في المركزين الأول والثاني المؤهلين للكان، مع تواجد الفراعنة حاليا في صدارة الترتيب بفارق الترتيب عن جزر القمر، وسينطلق موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر.

الفراعنة في مواجهة جزر القمر ساعين لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة الترتيب المتواجدين فيها حاليا برصيد تسع نقاط جمعا رفاق البدري من خوض خمس مباريات في التصفيات، تمكنوا فيها من تحقيق انتصارين، وتعادلوا في ثلاث مباريات، ولم يتلقوا الخسارة في التصفيات حتى الآن، ويامل رفاق صلاح في العودة للانتصارات من جديد، بعد أن اكتفوا باتعادل في آخر مبارايتهم التي جمعتهم خارد القواعد مع المنتخب الكيني بهدف لكل فريق سجله محمد مجدي أفشة أولا للمنتخب المصري قبل أن يتعادل أصحاب الأرض، ليفقد الفراعنة نقطتين لم يؤثرا على ضمانه فعليا التأهل إلى بطولة الكان المقبله، وتدخل مصر المباراة بدون عدة لاعبين بغياب كلا من أيمن أشرف، وحمدي فتحي بداعي الإصابة، وأحمد حجازي بعد عودته للسعودية من كينيا مباشرة للالتحاق بفريقه الاتحاد.

المنتخب المصري يأمل في تحقيق فوز ضد جزر القمر لم يتمكن من تحقيقه خارج الديار في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية، وانتهت بالتعادل السلبي، ولكن مهمته لن تكون سهلة ضد المنتخب الذي نجح بالوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بتحقيقه التعادل السلبي على ملعبه في الجولة الماضية ضد منتخب توجو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس الامم الافريقية

موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم

6:00 توقيت مصر، فلسطين، لبنان، والسودان.

7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، البحرين، وقطر.

8:00 توقيت الامارات، وعمان.

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