نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر في تصفيات بطولة الأمم الافريقية وتردد القنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر في تصفيات بطولة الأمم الافريقية وتردد هذه القنوات، حيث هناك العديد من عشاق كرة القدم ومتابعين الساحرة المستديرة، ينتظرون مباراة المنتخب المصري الوطني مع نظيره منتخب جزر القمر أمس اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة تبعا لتوقيت مكة المكرمة، داخل إطار تصفيات بطولة الأمم الافريقية للجولة السادسة، ولهذا يبحث كل متابعي قرة القدم عن القنوات الرياضية التي سوف تقوم بنقل المباراة، وهو ما سوف نقوم بعرضه لكم اليوم من خلال هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

هناك العديد من المتابعين لكرة القدم وخصوصا لبطولة الأمم الأفريقية يبحثون عن القنوات الناقلة لهذه المباراة، وأفضل هذه القنوات من خلال جودة البث، ودون تشويش للإرسال أو تقطع أثناء البث، كما يوجد أيضا الاستوديو التحليل الرياضي، والذي يقوم بتحليل المباراة، والعكل على التعقيب على أداء اللاعبين، وأيضا التقييم على أداء الحكام والمدربين. وتعتبر قناة بي أن سبورت الرياضية أهم القنوات التي سوف تقوم ببث هذه المباراة، وذلك نظرا لكونها القناة الرياضية الوحيدة الحاصلة على الحقوق الكاملة لإذاعة المباريات َوالقيام ببثها عبر الوطن العربي والقارة السمراء، ولكن على الرغم من هذا أن قناة مكسبي أيضا قد قامت بالإعلان عن إنها سوف تقوم ببث مباراة المنتخب المصري وجزر القمر أيضا وذلك عبر ترددها الجديد.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية

تردد قناة بي أن سبورت الرياضية يبحث العديد للقيام بضبط تردد قناة بي أن سبورت الرياضية عن طريق جهاز الاستقبال، للقيام بالاستمتاع بمشاهدة المباريات الرياضية لكأس الأمم الأفريقية لعام 2021 وغيرها، دون أن يحدث تشويش على البث أو انقطاع، وتردد قناة بي أن سبورت الرياضية 1هو 11548 على القمر الصناعي النايل سات، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، وتردد قناة بي أن سبورت الرياضية 2 على القمر الصناعي نايل سات هو 11054، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، وتردد قناة بي أن سبورت الرياضية هو 11585 على القمر الصناعي سهيل سات، والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة مكسبي الفضائية

قامت قناة مكسبي الفضائية بالإعلان عن قيامها ببث مباراة المنتخب المصري مع نظيره منتخب جزر القمر على ملعب استاد القاهرة الدولي، والتردد الجديد لقناة مكسبي على القمر الصناعي النايل سات هو 11411، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.