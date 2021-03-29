نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت حالا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر اليوم على النايل سات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر، في اللقاء الكبير الذي يجمع بين الفريقين والذي من المقرر أن ينطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث يفتتح استاد القاهرة الدولي أبوابه من أجل احتضان هذه المنافسة حامية الوطيس، وترغب الكثير من الجماهير العاشقة للمنتخب الفراعنة في الحصول ومعرفة القنوات الناقلة لهذه المعركة الكروية، ونستعرض لكم في السطور التالية كافة القنوات التي أعلنت بثها لهذه المنافسة.

وقع المنتخب المصري في فخ التعادل في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي أمام منتخب كينيا، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف مقابل هدف، ويحتل منتخب الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة في المركز الأول برصيد 9 نقاط، وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي جمعت بين منتخب مصر ومنتخب كينيا انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويأمل المنتخب المصري في أن يحافظ على صدارة المجموعة وتحقيق الإنتصار على ضيفه هذه الليلة حتى يصل إلى النقطة رقم 12 في رصيده.

على الجهة الأخرى، تعادل منتخب جزؤ القمر سلبيا أمام منتخب توغو بدون أهداف، في الجولة الماضية التي جرت يوم الخميس المنصرم، ويتواجد منتخب جزر القمر في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 9 نقاط متساويا مع المنتخب المصري ويبقى التفوق لصالح الفراعنة بفارق الأهداف، ويطمح الفريق في احراز الفوز على مضيفه وانتزاع الصدارة منه، ويعد منتخب جزر القمر من الفرق القوية التي لها تأثير كبير في مجريات اللعب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

تنقل مباراة مصر وجزر القمر عبر شاشات قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث تم تخصيص قناة بين سبورت الرابعة beIN Sports HD 4 لتعرض أحداث ومجريات هذه المباراة، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق حفيظ دراجي، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة بين سبورت الفرنسية beIN Sports FR HD 1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر نايل سات

أعلنت قناة مكسبي نقل مباراة مصر وجزر القمر بشكل مفتوح، حيث يمكن مشاهدة المباراة بشكل مجاني من خلال شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة عبر القنمر الصناعي النايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411 أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة بي إن سبورت الرابعة