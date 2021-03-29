التونسية أنس جابر والكندية أندريسكو تتأهلان إلى الدور الرابع ببطولة ميامي المفتوحة للتنس

د.ب.أ: واصلت النجمة التونسية أنس جابر انطلاقتها في بطولة ميامي المفتوحة للتنس وتأهلت إلى الدور الرابع بعدما تغلبت على الأمريكية صوفيا كينن 6 / 4 و4 / 6 و6 / 4 ضمن منافسات الدور الثالث التي شهدت أيضا فوز الكندية بيانكا أندريسكو على الأميركية أماندا أنيسيموفا 7 / 6 و6 / 7 و6 / 4 . وبعد أن خسرت أنس جابر أمام صوفيا كينن أربع مرات سابقة في سجل مواجهاتهما على مستوى الأدوار الرئيسية بالبطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، نجحت النجمة التونسية في التغلب عليها ليكون الانتصار الثالث لأنس جابر في سجل مبارياتها أمام المصنفات الخمس الأوليات على العالم.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و47 دقيقة للتغلب على صوفيا كينن والتأهل إلى الدور الرابع حيث تلتقي الإسبانية سارا سوريبس تورمو.

وقالت أنس جابر عقب المباراة :”كانت مباراة مذهلة. بأمانة، حاولت فرض أسلوبي وكافحت للثأر، لأنني خسرت كثيرا أمام صوفيا.” وأضافت في التصريحات التي نشرتها الرابعة العالمية للاعبات التنس المحترفات :”هي لاعبة رائعة، لكنني دخلت في أجواء اللقاء وكانت لدي الثقة والرغبة في الفوز وأديت بشكل جيد حقا. أنا فخورة للغاية بالفوز.” وتابعت :”الأمور رائعة هنا في ميامي. أتدرب بجدية وأحاول العودة لأفضل المستويات التي يمكنني تقديمها.”

واحتاجت أندريسكو، المتوجة بلقب أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2019 إلى ساعتين و45 دقيقة للتغلب على أنيسيموفا التي وصلت إلى المربع الذهبي في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2019 . وتلتقي أندريسكو في الدور الرابع الإسبانية جاربين موجوروزا، وكانت آخر مواجهة سابقة بينهما في بطولة إنديانا ويلز عام 2019 وقد انتهت بفوز أندريسكو التي واصلت المشوار حينذاك حتى توجت باللقب.