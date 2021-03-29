هاميلتون يحسم سباقا افتتاحيا مثيرا فـي جائزة البحرين الكبرى

الصخير – أ.ف.ب: احرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الاول في السباق الافتتاحي لبطولة العالم لفورمولا واحد في جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير متفوقا بفارق بسيط على الهولندي ماكس فرستابن (ريد بول) لدى اجتيازهما خط النهاية في سباق حُبست فيه الانفاس حتى الرمق الاخير، وجاء فيه سائق مرسيدس الاخر الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا. والفوز هو السادس والتسعون للبريطاني في مسيرته علما بانه توج بطلا للعالم سبع مرات اخرها الموسم الماضي (رقم قياسي بالتساوي مع الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر). كما انها المرة الاولى التي يفوز بها هاميلتون في السباق الافتتاحي منذ عام 2015. وقال هاميلتون متوجها الى فريقه “لقد قمتم بعمل رائع ايها الشباب. انا ممتن جدا لكم. الجميع في المصنع بذل جهودا شاقة. اعلم باننا لم نملك السرعة المطلوبة لكننا نجحنا في تنفيذ المهمة. انه عمل المجموعة!”. واضاف “يا له من سباق صعب. كنا ندرك بان التوقف المبكر سيكون صعبا علينا لكن كان علينا ان نبقى على مقربة من ماكس بعد النتائج القوية التي حققها فريقه في نهاية الاسبوع”. واوضح “عانينا في اللفات الاخيرة وكان ماكس يضغط علي بقوة لكنني نجحت في ابعاده. انه من اصعب السباقات التي خضتها منذ فترة طويلة”. اما فيرستابن فقال “انها حسرة لكن يجب ان ننظر الى الايجابيات. نحن جاهزون لمواجهة مرسيدس واعتقد بان الامر رائع في مستهل الموسم”. وكانت نقطة التحول في السباق عندما نجح الهولندي في تجاوز البريطاني في اللفة 53 اي قبل ثلاث لفات من النهاية، لكن سيارته خرجت كليا عن الحلبة لدى عملية التجاوز وهو امر مخالف للقوانين، فاعطى المراقبون الامر لريد بول بالايعاز الى فيرستابن بالتخلي عن المركز الاول والا سيواجه عقوبة، فانصاع الفريق النمسوي لذلك. وحاول فيرستابن تجاوز منافسه في اللفات الثلاث الاخيرة لكنه لم يفلح في ذلك.