فـي تصفيات المونديال: فرنسا وإسبانيا تستعيدان توازنهما وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا تؤكد انطلاقتها القوية

في الرياضة 29 مارس,2021

تبيليسي – أ.ف.ب: استعاد منتخبا فرنسا بطل العالم واسبانيا توازنهما بالفوز على كازخستان وجورجيا 2-صفر و2-1 تواليا خارج الديار، في حين أكدت منتخبات انجلترا وايطاليا والمانيا انطلاقها بتحقيقها الفوز الثاني تواليا في التصفيات في الجولة الثانية من تصفيات اوروبا المؤهلة الى مونديال قطر 2022، في استانا، عوضت فرنسا حاملة اللقب تعثرها على أرضها في مستهل مشوارها بتعادلها الأربعاء مع أوكرانيا (1-1)، وذلك بفوزها على مضيفتها كازخستان 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. وتصدر رجال المدرب ديدييه ديشان المجموعة بفارق نقطتين أمام اوكرانيا وفنلندا بعد تعادل الاخيرتين 1-1.

وحافظ “الديوك” بفوزهم على سجلهم خالياً من الخسارة للمباراة الـ15 توالياً في المسابقات الرسمية مع 12 فوزا مقابل 3 تعادلات، وذلك منذ هزيمتهم الأخيرة أمام تركيا بهدفين نظيفين في 8 يونيو 2019. كما ان المنتخب الفرنسي عادل رقما قياسيا خاصا به بين عامي 1990و1991 بفوزه للمرة السابعة تواليا خارج ملعبه. وعلى غرار لقاء الأربعاء ضد أوكرانيا حين وضع غريزمان أبطال العالم في المقدمة بعد 19 دقيقة، ضرب رجال ديشان باكراً أيضاً وافتتحوا التسجيل بعد 20 دقيقة عبر ديمبيليه بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد حركة فنية جميلة وتمريرة من مارسيال. ورغم أفضليته المطلقة، عجز المنتخب الفرنسي عن تعزيز تقدمه للحرص على عدم تكرار سيناريو مماثل للقاء أوكرانيا، وذلك حتى الدقيقة 44 حين أراح المدافع سيرجي ماليي أعصاب ديشان باهدائه “الديوك” الهدف الثاني برأسه عن طريق الخطأ في مرمى بلاده إثر ركنية من الجهة اليسرى. وواصل المنتخب الفرنسي أفضليته في الشوط الثاني وأجرى ديشان تغييرات عدة على التشكيلة في منتصفه ابرزها مشاركة مبابي الذي نجح في الحصول على ركلة جزاء اثر اعاقته داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه لكن حارس اصحاب الارض الكسندر موكين تصدى لمحاولته ببراعة (75).

وأفلت المنتخب الإسباني لكرة القدم، بطل العالم عام 2010، من فخ مضيفه الجورجي وقلب تخلفه الى فوز قاتل 2-1 في تيبيليسي ضمن منافسات المجموعة الثانية. وكاد مدرب إسبانيا لويس أنريكه يدفع ثمن إشراكه تشكيلة شابة بقيادة المخضرمين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، إذ خرج متخلفا صفر-1 في الشوط الاول سجله خفيتشا كفاراتسيخيليا، قبل أن يتدارك الموقف مطلع الثاني بإجرائه ثلاثة تبديلات أعادت التوازن إلى “لا روخا” الذي نجح في ادراك التعادل بواسطة لاعب وسط مانشستر سيتي فيران توريس (56)، قبل أن يسجل البديل لاعب وسط لايبزيغ الألماني داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. ورفعت اسبانيا رصيدها الى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف السويد التي حققت فوزها الثاني تواليا عندما تغلبت على مضيفتها كوسوفو 3-صفر. وواصل العملاق زلاتان إبراهيموفيتش تألقه في ثاني مباراة بعد عودته عن اعتزاله وقاد السويد الى فوز كبير على مضيفته كوسوفو 3-صفر. وصنع إبراهيموفيتش الهدفين الأول للودفيغج أوجوستينسون عندما مرر له كرة امام المرمى سددها بيمناه داخل المرمى (12)، والثاني لمهاجم ريال سوسييداد ألكسندر ايساك بتمريرة داخل المنطقة تخلص بها من مدافعين قبل ان يسددها داخل المرمى. وسجل سيباستيان لارسون الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

كاين يفك صياما طويلا

قاد مهاجم توتنهام هاري كاين منتخب بلاده انجلترا الى مواصلة انطلاقته الجيدة بمساهمته الفعالة في الفوز الثمين على مضيفه الألباني 2-صفر ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ومنح كاين التقدم لإنجلترا في الدقيقة 38، وصنع الهدف الثاني لنجم تشلسي مايسون ماونت في الدقيقة 63. وانتظرت إنجلترا الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل عبر قائدها كاين بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ظهير مانشستر يونايتد لوك شو. وهو الهدف الاول لكاين الذي عاد إلى اللعب أساسيا، مع منتخب بلاده منذ هزه شباك كوسوفو قبل 500 يوم وتحديدا في 2019. ورفع كاين غلته من الاهداف الدولية الى 33 في 52 مباراة. وعززت انجلترا تقدمها مطلع الشوط الثاني عبر ماونت بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من كاين (63). وأكرمت الدنمارك وفادة ضيفتها مولدافيا بثمانية أهداف نظيفة في هرنينج ضمن منافسات المجموعة السادسة. وتابعت المانيا انطلاقتها القوية في التصفيات بفوزها خارج ملعبها على رومانيا 1-صفر ضمن منافسات المجموعة العاشرة. وكانت المانيا حققت فوزا عريضا على ايسلندا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارها الاسبوع الماضي، فرفعت رصيدها في الصدارة الى 6 نقاط متفوقة بفارق الاهداف على ارمينيا التي حققت فوزها الثاني في التصفيات وكان على ايسلندا بهدفين نظيفين. وسجل مهاجم بايرن ميونيخ سيرج غنابري الهدف الوحيد في الدقيقة 16.

وعاد المنتخب الايطالي في كرة القدم بفوز مستحق على مضيفه البلغاري 2-صفر في صوفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وفرض المنتخب الايطالي افضليته على مجريات المباراة لكنه انتظر الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم تورينو أندريا بيلوتي من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه المدافع دانيال ديموف فسددها قوية بيمناه على يمين الحارس بلامن إيلييف. وطمأن مانويل لوكاتيلي، بديل ستيفانو سنسي، أنصار المنتخب الايطالي بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من داخل المنطقة لعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس إيلييف. وهو الفوز الـ20 لإيطاليا بقيادة مدربها روبرتو مانشيني مقابل سبعة تعادلات وخسارتين.