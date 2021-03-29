الاتحاد العماني لكرة اليد يؤجل دوري الدرجة الأولى إلى إشعار آخر

قرر الاتحاد العماني لكرة اليد تأجيل دوري الدرجة الأولى إلى إشعار آخر وجاء قرار التأجيل بعد الانتهاء من كافة الفحوصات التي أجريت ( PCR ) والتي أكد بعضها ظهور حالات إيجابية لدى بعض الأندية وحرصا على سلامة الفرق المشاركة في الدوري تم التأجيل على أن يتم تحديد موعد انطلاق الدوري خلال الفترة القادمة، حيث كان من المفترض أن ينطلق الدوري يوم الثلاثاء ٣٠ مارس الجاري.

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