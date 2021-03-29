السودان يخطف التأهل من جنوب أفريقيا بتصفيات أمم أفريقيا 2021

نيقوسيا – أ.ف.ب: انتزع منتخب السودان بطاقة التأهل الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعدما تفوق على ضيفه الجنوب أفريقي 2-صفر على ملعب “الجوهرة الزرقاء” في الخرطوم أمام ألف متفرج سمح لهم بالحضور لقمة المجموعة الثالثة ضمن افتتاح الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى المسابقة.

وهذه المرة التاسعة التي تتأهل فيها السودان الى النهائيات، علماً أنها كانت البلد المضيف للنسخة الأولى عام 1957 وتوجت باللقب مرة واحدة عام 1970. وقدم منتخب “صقور الجديان” أداء قوياً في الشوط الأول، إذ كان الأكثر فاعلية برغم الاستحواذ النسبي للضيوف على الكرة، واستغل السودانيون أول فرصة ليفتتحوا التسجيل عندما لعب أطهر الطاهر الكرة من ركلة حرة الى داخل المنطقة تابعها سيف الدين بخيت برأسه في شباك الحارس رونوين وليامس (5). وضاعف منتخب “بافانا بافانا” ضغطه وشكل خطورة كبيرة على المرمى السوداني لا سيما عبر مهاجم ماميلودي صنداونز ثيمبا زواني تابانج موناري ولاعب برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، إلا ان الحارس علي بوعشرين كان “سداً منيعاً”، مقابل اعتماد أصحاب الأرض على المرتدات السريعة عبر الثلاثي الطاهر وبخيت ومحمد عبد الرحمن الذي قام بمجهود فردي مميز اذ توغل وتخطى أكثر من مدافع جنوب أفريقي وسدد كرة صاروخية انفجرت في شباك وليامس (32). ولم يتبدل سيناريو اللقاء في الشوط الثاني، إذ واصل الضيوف سيطرتهم مع اعتماد السوداني على المرتدات السريعة، وكاد عبد الرحمن ان يضيف الهدف الثالث إلا أن رأسيته انحرفت عن طريق المرمى (67)، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية مرت جانب المرمى (69).