اليوم .. فـي مؤتمر صحفي: اتحاد الهوكي يكشف تفاصيل طلب استضافة بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي

يعقد اليوم الاتحاد العماني للهوكي مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية الأولمبية العمانية بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، وذلك للكشف عن تفاصيل تقديم السلطنة ملفا إلى الاتحاد الدولي للهوكي متعلقا بطلب استضافة بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2023م المزمع إقامتها في أكتوبر من العام نفسه بمشاركة 32 منتخبًا منها 16 للرجال و16 للنساء. وكان رئيس الاتحاد العماني للهوكي طالب بن خميس الوهيبي قد أكد أن الاتحاد تلقى موافقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب حول طلب هذه الاستضافة، مؤكدًا أن السلطنة ستقوم بإعداد وتجهيز الملف الكامل المتعلق بالاستضافة وجميع الجوانب الخاصة به. مؤكدا أن تقديم طلب الاستضافة يُعدُّ مكسبا وإنجازا للعبة الهوكي بالسلطنة التي تستحق أن تستضيف إحدى البطولات الكبرى نظرًا لما وصلت إليه رياضة الهوكي من تطور ملحوظ،‬ مشيرا إلى أن استضافة أي دولة لمثل هذه البطولات العالمية له أثر كبير من كافة النواحي، والسلطنة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للفوز باستضافة هذا الحدث العالمي.

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