تعرف على طبيعة اصابة لاعب برشلونة كوتينيو

أصدر نادي برشلونة لكرة القدم، بيانا بشأن إصابة لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو.
وقال النادي الكتالوني في بيانه: "كوتينيو سيسافر إلى البرازيل لإجراء كشف طبي والخضوع للعلاج بشأن إصابته في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى".
ولم يخض كوتينيو أي مباراة مع برشلونة منذ تعرضه للإصابة في مباراة إيبار، في 29 ديسمبر الماضي.
وأجرى نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق، جراحة في الركبة في يناير الماضي.
وترجح تقارير إعلامية كتالونية، أن يرحل صاحب الـ28 عاما عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
المصدر: وكالات
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