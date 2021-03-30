دوري أبطال أوروبا: رسميا...ربع النهائي بين بورتو وتشيلسي سيقام في إشبيلية

ستقام مباراتا ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي في مدينة إشبيلية الإسبانية، جراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء، أنّ مباراة بورتو وتشيلسي ستقام في السابع من أفريل المقبل (ذهاباً) و13 من الشهر نفسه (إياباً) على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان". وكالات

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