في تصفيات أمم إفريقيا: مالاوي تلحق بركب المتأهلين ومصر والجزائر تضربان بقوة

ليلونجوي – أ.ف.ب: لحقت مالاوي بركب المتأهلين الى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 المؤجلة الى مطلع العام المقبل بسبب فيروس كورونا، بفوزها على ضيفتها أوغندا 1-صفر في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وسجل ريتشارد مبولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15. وحسمت مالاوي البطاقة الثانية للمجموعة بعدما ضمنت بوركينا فاسو الاولى بتعادلها مع مضيفتها أوغندا سلبا الاربعاء الماضي. ورفعت مالاوي رصيدها الى 10 نقاط منتزعة المركز الثاني من أوغندا التي تجمد رصيدها عند ثماني نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت بوركينا فاسو بصعوبة على ضيفها جنوب السودان بهدف وحيد سجله مهاجم استون فيلا الانجليزي برتران تراوريه (50). وأكملت بوركينا فاسو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائدها لاعب وسط دينامو موسكو الروسي المخضرم شارل كابوريه (33 عاما) في الدقيقة 80.

وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة 19 هي مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو ومالاوي (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، الكاميرون المضيفة (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج (الحادية عشرة) ونيجيريا (الثانية عشرة).

وانحصرت المنافسة في المجموعة الخامسة بين موريتانيا الثانية (6 نقاط) وبوروندي الثالثة (5 نقاط) وجمهورية إفريقيا الوسطى الرابعة (4 نقاط).

وفي مباريات هامشية قست مصر على ضيفتها جزر القمر برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها محمد النني (15) ومحمد شريف (17) ومحمد صلاح (21 و25) ضمن منافسات المجموعة السابعة التي شهدت خسارة توجو امام كينيا بهدف لهنري اينينفول (90 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لحسن عبدالله (32) ومسعود جوما (65 من ركلة جزاء).

وفي المجموعة الرابعة، فازت أنجولا على الجابون بهدفين نظيفين سجلهما مانويل لويس دا سيلفا كافومانا (63) ولويد أجوستو (69)، وجمهورية الكونغو الديموقراطية على جامبيا بهدف وحيد سجله مهاجم المصري البورسعيدي كازادي كاسينجو (45 من ركلة جزاء).

وواصلت الجزائر، حاملة اللقب، سجلها الخالي من الهزائم للمرة الرابعة والعشرين (17 فوزا و7 تعادلات) عندما تغلبت على ضيفتها بوتسوانا بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها مهدي زفان (24) وسفيان فجولي (58) ورياض محرز (64 من ركلة جزاء) والبديلان بغداد بونجاح (72) وفريد بولاية (87). وتعود الخسارة الاخيرة للجزائر الى سقوطها امام مضيفتها بنين في تصفيات أمم إفريقيا 2019.